«Китайская мечта» о возрождении империи

«Русская планета» совместно с радио «Радонеж» представляют интервью с российским режиссером Алексеем Денисовым по поводу выхода его новой картины о китайском лидере Си Цзиньпине - «Китайская мечта».

Е.Никифоров: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мой гость Алексей Григорьевич Денисов. Знаменитый журналист, режиссер, которого вы знаете по захватывающим историческим фильмам. Любую тему, какую бы он не взял, превращается в невероятно захватывающий роман, потому что это всегда делается убедительно, с массой материалов, открываются громадные исторические архивы, которые нам раньше не были доступны. И вот сейчас мы будем говорить об одном из таких фильмов. Фильм о китайском лидере. О Си Цзиньпине. Называется он «Китайская мечта». Я был впечатлен уже тем, что Вы сделали фильм. Это не просто интервью. Такой фильм - серьезная вещь, государственная можно сказать. Как получилось так, как и кем был заказан фильм?

А.Денисов: История очень интересная. Идея снять большую часть фильма снять о Си Цзиньпине принадлежит мне после общения с моим другом и коллегой, руководителем бюро СиСиТВ, крупнейшая китайская телерадиокомпания в Амбине, в Москве. Он спросил, слышал ли я о юности Си Цзиньпиня. Я не слышал. Он во время культурной революции отбывал семь лет фактически в ссылке, это называлось трудовым перевоспитанием, в глухой северной провинции. Невероятно. Он дал мне почитать книгу. И на следующий же день я побежал к руководству нашей телерадиокомпании с идеей снять фильм о том, как сформировался нынешний китайский руководитель и откуда он вообще такой появился. Когда я рассказал руководству, тут же было дано добро, после этого началась очень долгая, сложная, дипломатическая работа по согласованию нюансов, потому что ни одна крупная телерадиокомпания, включая БиБиСи, никогда не снимала в этих местах. Были съемки небольших телекомпаний из Южной Кореи, Японии. Но 2-3 года назад это место стало мемориальной зоной. Его включили в маршрут красного туризма в Китае. Особое отношение стало, нужно получать разрешение, писать сценарную заявку, которую рассматривают довольно долго.

Е.Никифоров: Политбюро, наверное, рассматривает.

А.Денисов: Сказали, что на очень высоком уровне. Удивительное произошло чудо. Была советская книжка в детстве, которую я изучал в советской школе. Николай Островский «Как закалялась сталь». Я почему-то озаглавил заявку этого фильма «Как закалялась сталь». Хотя общее название у нас «Китайская мечта, путь возрождения». Но китайцам в отличие от нас, например, и других, удалось сформулировать после объявления новой экономической, социальной политики по возрождению китайской нации, у них это так называется, они объявили, нашли и сформулировали национальную идею. Она и называется «Китайская мечта».

Е.Никифоров: Это очень интересно. Путь возрождения чего?

А.Денисов: Китайской нации как нации передовой, социально защищенной, нации, где каждому будет предоставлена возможность для развития и тот прожиточный минимум, который позволит ему не сводить концы с концами.

Е.Никифоров: То есть, это идея в контексте многотысячелетней истории китайской нации.

А.Денисов: Да. Этот принцип был еще Дэн Сяопином сформулирован при начале китайских реформ о том, что главное - это возродить Китай как историческую субстанцию. Китай пережил огромную, драматичную, великую историю. Но китайская нация заслуживает того, чтобы жить достойно в новых столетиях. Китайцы вообще меряют столетиями, а не пятилетками. У них существуют пятилетки экономического развития, от которых мы в свое время отказались, но, как известно, пятилетки придумал Столыпин. Большевики просто позаимствовали этот опыт.

Е.Никифоров: То есть какие-то экономические циклы вполне естественны?

А.Денисов: Конечно. Цикл - ставится задача прорывного развития в каких-то направлениях. Например, так китайцы сделали со скоростными железными дорогами. Они решили, что для такой огромной страны, а по площади Китай - третья страна в мире после России и Канады, говорить о ее развитии и росте благосостояния бессмысленно и бесполезно, пока не будет создано доступной транспортной инфраструктуры, когда человек с севера, сев на поезд или самолет, быстро может оказаться в любой части страны. И они инвестировали 350 миллиардов долларов сразу в то, чтобы начать строить скоростные железные дороги. Когда Китай начинал их строить 15 лет назад, он покупал все технологии у немцев, французов, японцев, изучал германский опыт. Работали в Китае немецкие специалисты. Но китайцы вели интересную жесткую политику. Они покупали сразу технологии. Они требовали продажи технологии, иначе не давали перспектив на китайском рынке. И на базе этих технологий они создавали свое. И за 15 лет Китай вышел в абсолютные лидеры по скоростным железным дорогам. 60% мировых скоростных железных дорог в Китае. Это масштаб. И качество очень высокое. Любое развитие проходит несколько стадий. И этот период прошел, когда у нас всегда представляли, что в Китае все дешево и некачественно, безусловно, это было правдой. 20% мирового производства сосредоточено в Китае. Там существуют разные сферы производства. Есть товары дешевые, массовые, которые производятся за три копейки, и доступны любому. Есть товары среднего качества, есть высшего, которые ничем не отличаются от европейских.

Е.Никифоров: Как это и принято в мире. Можно что-то купить просто с рук, на базаре, а можно в торговых центрах и в бутиках.

А.Денисов: Не забывайте, что помимо бутиков в Китае производится подавляющее число айфонов, персональных компьютеров, они продаются под марками ведущих мировых брендов. Там строжайший контроль качества. Огромное количество игрушек, которые продаются в Европе и соответствуют всем экологическим стандартам, тоже производятся в Китае. Все зависит от стоимости и конкретного производителя. Китайцы сделали сейчас уже поезд, скорость которого почти 400 километров в час. Это сравнимо с самолетами. Это полностью китайское производство. Туда вовлечены десятки заводов на территории Китая. У китайцев есть то, что мы растеряли, то, что мы сейчас пытаемся возродить, в том числе оказавшись под санкционным давлением. У них был принцип: работа и производство в Китае и для китайцев. Это базовый принцип. Они развивают прежде всего то производство, которое будет создавать рабочие места внутри страны. Можно у них многому поучиться.

Это было организовано сначала в свободных экономических зонах, куда нужно было иметь специальное разрешение, чтоб туда попасть с территории континентального Китая. Это была особая зона. Сейчас уже этого нет. Незаметно произошло. Самый яркий пример город Шенчжень, который был одним из флагманов этого развития. Его стали строить рядом с Гонконгом. Чтобы рядом были финансовые центры, чтобы логистика была удобная и для инвесторов со всего мира в том числе. Там была рыбацкая деревня в 30 тысяч человек. Сейчас это 10 миллионный город с самыми передовыми лабораториями, технологиями, где производится и собирается огромное количество айфонов, компьютеров, где огромное количество стартапов.

Е.Никифоров: Кто слыхал об этом городе? - Никто. А это громадный город.

А.Денисов: Нас поразило и мы даже сняли эпизод для фильма, хотя вот как далеко мы ушли от главной темы, в этом городе когда его стали строить и развивать, сразу было создано несколько парков огромных. По площади они просто гигантские. Парки национальной культуры. В одном в миниатюре из разных материалов все главные архитектурные и культурные памятники всего Китая от севера до юга. Дворцы, монастыри, храмы. Все в красивом ландшафте с прудами, озерами, речушками. Там можно ходить целый день и рассматривать миниатюры эти. Рядом они сделали этнический парк, где представлены все деревни, промыслы, народные традиции всех регионов и провинций Китая.

Там проводится огромное количество фестивалей, конкурсов, шитью, пению, приготовлению национальных блюд. И тут же мини парк, многие над этим посмеиваются, но мне было не смешно, я понял, что они имели в виду и зачем сделано это - там собраны европейские главные архитектурные памятники. Венеция, римские памятники, кусок Красной площади с собором Василия Блаженного, кусок Эрмитажа. Это сделано для того, чтобы та молодежь, которая будет приезжать работать в Шеньчжень, а город этот молодой - население 20-30-40 лет, сразу чувствовала место Китая в мировой культуре цивилизации. Вот смотрите, это мировое, а это наше. Они ничем не хуже, занимают такое же достойное место в культуре и истории человечества. Это предмет их гордости.

Е.Никифоров: Это и есть китайская мечта?

А.Денисов: Китайская мечта о создании общества, где будет средний достаток. Не абсолютное «что хочу, то куплю», а идея Дэн Сяопина, что человеку, чтобы развиваться в том числе интеллектуально и духовно, необходим средний достаток. Это о чем писал Солженицын. Мы должны умерить свои потребности. Китай стартовал с тяжелых позиций. И опыт, и жизнь Си Цзиньпиня тому свидетельство. Когда в абсолютной нищете жила четверть населения страны. Не было одежды, обуви - в буквальной нищете.

Е.Никифоров: Анекдоты ходили, что они посеяли картошку, а через три дня ее уже вскапывают, убирают, потому что очень кушать хочется.

А.Денисов: Да, да. Китайцы приезжали в 90-е, они везли отсюда стиральные машины, бытовую технику, сейчас все с точностью до наоборот. Весь мир оттуда потребляет. Была поставлена задача обеспечить людей тем минимумом, который не унижает человеческого достоинства. Когда человек не голодает, не беспокоится о том, что будут есть его дети и как они будут учиться. Хотя в Китае много проблем. Сейчас я говорю о достижениях, не забывая, что есть проблемы, которые ждут своего решения. Но подходи китайцев к их решению очень впечатляет. Они принимают программу: к такому году у нас должно количество бедных сократиться, к такому году должно быть такое количество аэропортов. Причем речь о сотнях аэропортов. Это поступательное, спокойное, очень продуманное планирование.

Е.Никифоров: Мы все время говорим о Китае мы. Насколько Китай сегодня персонифицирован? Как это было с Мао, с Дэн Сяопином - великие личности по-разному можно их оценивать, но это люди, которые персонифицируют целый громадный исторические явления. Вот Си Цзиньпине насколько может быть рассмотрен как историческая личность?

А.Денисов: Это уже историческая личность гигантского масштаба. Это человек, который может уже сам по себе быть явлением как китайская мечта. Сейчас расскажем как раз о его биографии. И человек, который абсолютно изменил атмосферу и образ современного Китая. Это лидер абсолютно нового типа.

Е.Никифоров: Как это может быть: один человек оказывает личностное влияние на миллиард населения?

А.Денисов: Я плохо себе это представляю. Любой человек, который побывал хотя бы в двух-трех китайских городах, уже с трудом понимает, как функционирует вот эта система. При таком количестве людей, машин, огромных площадях застроек - как все это функционирует понять сложно. Но Си Цзиньпин прошел очень суровую и жестокую в чем-то школу жизни. Его отец был среди первых коммунистов первого призыва. Это был представитель того романтического идеалистического направления, которое боролось против тяжелейшего наследия императорского Китая. Это полная зависимость от иностранцев, тяжелейшая эксплуатация китайского населения в интересах совершенно других государств или корпораций и много всего. Это жесткое расслоение, чиновничество и бесправие крестьян во многих провинциях. И он был довольно заметной фигурой в китайской компартии, занимал высокие посты, но в 60-е Мао Цзэдун его арестовал и как многих представителей старой гвардии посадил или отправил в ссылку. Отец был отправлен в тюрьму. Сначала его выселили из Пекина, посадили в тюрьму на 10 лет. 10 лет в китайской тюрьме в начале 70х - это сложно и представить.

Е.Никифоров: Не думаю, что кто-то может представить.

А.Денисов: И представьте - молодой городской парень 15 летний Си Цзиньпин - его собирают вместе с группой молодежи и тогда уже Мао Цзэдун провозгласил, что все в деревню, чтобы убрать из городов этих хунвейбины и прочее и как форма ссылки это было, хотя и называлось это трудовым перевоспитанием. И отправляли эту городскую молодежь в самые глухие отдаленные части страны. И Си Цзиньпине в 15 лет с группой школьников других попал в провинцию Шен Си. Это север Китая. Мы когда приехали туда в те же дни, когда и он туда приехал. Это был январь прошлого года. Мы увидели бесконечные глиняные горы, холмы с очень маленькими долинками со скудной растительностью и пещерами - дома в виде глиняных пещер в этих скалах. Скудная глинистая почва. Там до сих пор примерно так и живут, разные есть дома, но в том числе и таких. Туда проведено электричество или плитка там стоит газовая.

Е.Никифоров: Примерно как нынешние монгольские юрты, которые оснащены тарелками.

А.Денисов: Там есть и пристройки к ним, но обязательное традиционное жилище людей в провинции Шен Си - эти глиняные пещеры. Они обклеены газетами, лампочка висит, светит, как правило, лежанка, под которой проходит труда от очага, который топят хворостом или травой. Там тепла особо нет. И вот он попал в такую деревню. Их распределили по нескольким дворам. Все эти пещеры сохранились, они превращены в мемориальные музеи. Первая пещера, где жил Си Цзиньпин - это была лежанка каменная на 6 человек. Там несметное количество насекомых, блохи. Поразительно, что 14-15 лет назад, когда Си Цзиньпин, еще не будучи генеральным секретарем китайской компартии и председателем КНР, посещал ту провинцию для ликвидации последствий урагана, дождей, оползней, помогал людям, организовывал первую помощь. Один из местных журналистов вдруг стал у него спрашивать, что он же здесь был, жил там. Такие бывают, наверное, минуты в жизни человека, на него нахлынули еще под впечатлением страданий, которые он видел, в тот момент воспоминания и он дал 20-минутное интервью, совершенно поразительное по откровенности, искренности, душевной беззащитности, это редкое интервью среди мировых лидеров, хотя тогда он не был еще мировым.

Степень искренности и понимания народных бед, нужд и жизни - поразительны. Это интервью легло в основу его официальной биографии. И оно было записано на плохую камеру, на фоне обычной стены с цитатой из древнего китайского поэта. И мы стали просить дать нам это интервью. А его никогда не давали иностранцам. Но нам поверили, сделали хороший литературный русский перевод, который передает массу нюансов и дальше мы очутились в этой деревне, где сначала нас вежливо и доброжелательно встретили, но смотрели с легким недоверием. Как эти люди, приехавшие издалека, будут сейчас это показывать и смотреть? Но мы почувствовали себя почему-то очень легко, пообщались с местными, посмотрели на их быт, послушали рассказы об их жизни в те времена, когда мясо видели максимум раз в год на праздник весны, например. А он рассказывал, что они однажды, добыв кусок сырого мяса, его разорвали на куски и съели с товарищами. Он интересно рассказывал, как он привыкал к народной еде, потому что там он полюбил очень маринованные овощи. Провинция исторически всегда жила впроголодь, потому что повезет урожай просо соберешь неплохой, к весне, как правило, все заканчивается. Почва там ужасная. Там нужно носить много навоза на эти склоны, которые в горах, потому что там больше солнца, и он носил корзины с навозом по многу километров вверх туда, работал тяпкой, строил плотины, копал колодец. Он, кстати, сохранился и стал мемориальным.

И он в интервью рассказывает о шоке - когда он увидел, он даже сказал друзьям, что кажется, они попали в пещерный век, к людям, которые живут как дикари как в древние века, когда вообще ничего человек не умел, не знал, не видел. Потом он раскаивался в этих словах, потому что то доброе отношение людей крестьян, которых он встретил, его совершенно поразило, как люди живя в такой бедности, так скудно и тяжело... А женщины с детьми уходили весной побираться. Еду оставляли только для тех, кто в поле работал. С ним там произошла поразительная история. У него в рюкзаке завалялся кусок заплесневевшего хлеба, который он вез и Пекина, он про него забыл. И когда они подходили заселяться куда-то, собака подбежала, он отдал ей этот кусок. Его спросили, что он дал собаке. Он ответил, что хлеб. А там люди хлеба вообще давно не видели. И на него посмотрели как на сумасшедшего. Это было столкновение с реальностью.

И у него есть фраза, мы ее цитировал в фильме: в какие-то дни, а жили они впроголодь, кожа вся распухала от волдырей от укусов насекомых, но потом привыкла, перестало все болеть. Даже он думал, какой выбор сделать между смертью и жизнью. Зачем такая жизнь. Но потом он пришёл к выводу, что должен посвятить свою жизнь народу, изменить жизнь людей. Эти люди достойны совершенно жизни. И он стал передовиком производства, он вступил в комсомол, партию.

Е.Никифоров: Несмотря на ту обиду, которая естественно у него была.

А.Денисов: Поразительно. Он сделал совершенно правильно на тот момент вывод. Народ не виноват в том, что где-то кто-то что-то придумал. Народ в основе своей всегда носитель настоящих ценностей, добра, справедливости, мужества? Народ заслуживает другой жизни. Очень много зависит от правителя, который будет помогать народу эту жизнь строить. Или не мешать. Показательно, что сделал Си Цзиньпин, когда его выписали. Он же первую газификацию провел. Это была первая деревня, где они ее организовали из метанового месторождения по трубам. Он прочитал заметку в газете. В одной провинции сделали такое усовершенствование: провели трубу и стали на газе готовить. И он загорелся, изучил опыт, руководил работами, они, кстати, чуть не взорвались. А он весь ходил с головы до ног в грязи, когда взлетали эти метановые взрывы. Они газифицировали деревню. И он получил премию от властей провинции по тем временам фантастическую - мотоцикл.

И вот тут все говорит о необычных качествах этого человека: он от этой премии отказался и попросил изменить ее на механическую дизельную мукомольную машину для всей деревни, потому что все, что там мололи, все было вручную. Там огромные каменные жернова стоят до сих пор, которые или руками или с помощью мула вращали. А он-то также молол за 7 лет пребывания там в этой деревне. И так в этой деревне появилась первая мукомольная машина. А потом и дробилка для кукурузы. Они до сих пор стоят. Их показывают туристам. Там же он организовал кузницу со своей бригадой, где стали делать необходимые инструменты. Серпы, тяпки, лопаты, грабли, потому что все было деревянное. Он сам работал деревянными инструментами. Первый кооперативный магазинчик для продажи старых вещей.

Е.Никифоров: То есть этот военный коммунизм такого пика маоизма уже прошел?

А.Денисов: Да, да, это уже на излете культурной революции. Самые тяжёлые годы культурной революции - первые два года. 66-67 годы. Уже с 69-70 годов сама жизнь стала выстраивать так, что нужно было как-то выживать, нужно по-другому жить и работать. И при этом важно помнить про коллективизм. То, что у нас было когда-то общинным, землевладение, на миру решались все вопросы - в Китае такая же структура - коллектив это все, я существую только благодаря тому, что я в коллективе. Там абсолютно отсутствует в культуре бытовой и психологической этот индивидуализм, причем доведенный до степени хищнического животного начала. Ценность человека определяется тем, как он служит обществу, как он общается с соседями, какие он выстраивает отношения, какие у них вместе проекты. В его интервью есть поразительное место, где он говорит, что я плакал два раза в жизни, и второй раз когда я покидал деревню. Крестьяне его очень полюбили, он же до культурной революции много читал. Там на китайском мы нашли книжку «Как закалялась сталь». Оказалось, что это была одна из его любимых в юности книг. И ту литературу которую он успел прочитать, и китайскую классическую «Сон в красном тереме» он рассказывал крестьянам, они приходили, садились на лежак и он рассказывал им про разные страны. Они его спрашивали о странах. И эти его знания ему завоевали огромную популярность, потому что в Китае к человеку знающему и умеющему относятся с пиететом.

Культ знания в Китае очень древний, чем больше иероглифов ты знаешь и чем более ты искусен в каллиграфии, тем выше твой статус в глазах общества. Когда он собрал котомку и утром вышел, то увидел - стоят жители деревни, ждут его. Они стояли молча, чтобы его не разбудить. И его так это поразило, что он заплакал. Потом он поступил Пекине в институт, начал партийную карьеру. Одно из его первых мест работы, куда он пришел на самую низовую должность - он произвел уже маленькую революцию в той провинции. Он сказал, что в приемный день он выносит стол из бюро и любой человек может прийти с просьбой, предложением, проблемой, потому что мы должны людей слушать и понимать, потому что жил он 7 лет среди народа, спал с ним, ел, работал, и я знаю, о чем душа у людей болит. Если не будем их слушать, мы никогда ничего не добьемся. Это одна из причин, почему Си Цзиньпин, придя к власти, начал жесточайшую бескомпромиссную и беспрецедентную борьбу с коррупцией. Результаты там есть и большие. Банкеты, полеты за госчет, обустройство родственников за рубежом - все это прекратилось.

Е.Никифоров: Болезни, которые у нас процветают, в Китае тоже были?

А.Денисов: Да, они есть. Победить сразу это зло невозможно. Но в Китае был принцип, как в любой восточной культуре, где большие начальники были неприкасаемы. Си Цзиньпин первый сломал этот стереотип. Ведь под суд попал даже член политбюро. Был осужден на пожизненное с конфискацией имущества. И люди поверили, что что-то меняется. Есть справедливость. В нашем фильме мы показывали одно из его выступлений перед членами партии. У него есть замечательные слова: нас миллиард триста миллионов человек не поймут, если мы с вами будем произносить красивые фразы о любви к народу, а народ будет видеть, что мы живем не по совести, что мы берем взятки...

Е.Никифоров: Какой-то просто Солженицын «Жить не по лжи».

А.Денисов: Мы несем ответственность перед людьми и должны быть примером. А кто не хочет быть примером, получит свое. В Китае они очень жесткие. У них, например, была такая операция, она по-моему еще не закончилась, ведь очень много в Китае тоже предпринимателей или тех, что что-то сперли, так вот они бежали заграницу, купили себе недвижимость, завели счета. Так вот китайские правоохранительные органы организовали операцию «Небесная сеть». Они собрали материал через интерпол и вернули в страну 4 000 человек за два года, которые скрывались от китайского правосудия со всяким награбленным. Во всякой стране есть своя специфика. У нас тоже. Не могу сказать, что борьбы с коррупцией нет, но она ведется другими методами. У нас свои правила и свои представления. В Китае же поначалу и массовые расстрелы были. Сейчас этого нет.

Е.Никифоров: У нас есть большое искушение, эту китайскую мечту принять как русскую. Здесь я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на отличиях. Очарование очарованием, но это мечта другого народа.

А.Денисов: Китай точно так же прошел очень тяжелый путь. Ведь когда появились огромные деньги, то количество миллиардеров.. Китай занимает сейчас второе место после США, то многие дети высокопоставленных чиновников или людей, которые близки к бюджету и государственным органам, они устраивали оргии, дебоши так же катались по пешеходным переходам, им было море по колено, потому что они принадлежали к касте неприкасаемых. Китай через это тоже начал проходить, начала расти социальная напряжённость, потом что страна очень большая, страна, пережившая очень непростую историю за последнее столетие. Это бурное экономическое развитие оно где-то вырвалось так что это уже фантастические достижения, которые ошеломляют и поражают воображение. Где есть части страны, где нужно побороться с бедностью, создавать нормальные жилищные условия, где плохая экология. Сейчас на последнем съезде партии борьба за Зеленый Китай объявлена одним из приоритетов, потому что бурный экономический рост в Китае привёл к одной из серьезный проблем: огромный ущерб и вред экологии. Китайцы сами об этом говорят открыто.

Принят целый ряд программ по озеленению, созданию очистных сооружений, по сокращению вредных выбросов, потому что вредный смог в большинстве китайских крупных городов. Это целая проблема. А медицина - ее развитие тоже еще нуждается в развитии - развитие еще нуждается в больших вливаниях. Нужно огромное количество специалистов. Сильная сторона Китая сегодня - Китай абсолютный лидер по инвестициям в науку и образование. То, что делал когда-то послевоенный Советский Союз. Не всегда в Советском Союзе вкладывали деньги в науку. Был период, когда академиков и расстреливали. После войны, выиграв ее, поняли, что без фундаментальной науки, без образования ты даже летчиков и артиллеристов нормальных не подготовишь. Сегодня Китай выпускает в четыре раза больше инженеров, чем США. Лаборатории, которые они строят и закупают, фантастические.

Мы видели две-три лаборатории в китайский университетах - это уровень академгородков, где учатся и работают студенты. Китай сейчас прекрасно понимает, что став мастерской мира, они в какой-то крен вошли, корабль накренен - при глобальном экономическом мировом кризисе это может очень больно ударить и по китайской экономике, трудовым ресурсам, сейчас они имеют лозунг «Превратим Китай из мировой мастерской в мировую лабораторию». Поэтому огромные инвестиции. В таких городах как Шеньчжень колоссальное количество стартапов. Последнее время американцы с отчаянием уже, запрещенными методами, как против нас, против компании Хуавей. А ничего сделать они не могут. Это самая динамично развивающаяся компания на этом рынке высоких технологий. Это трудолюбие и целеустремленность, конечно, приносят огромные плоды.

Е.Никифоров: Хорошо бы вернуться к личности Си Цзиньпина, потому что тут нужно проявлять государственную волю. А удалось ли лично с ним встретиться?

А.Денисов: Нет, пока я лично с ним не встречался. Мы использовали интервью, которое мы дорисовали, потому что камера была несовершенная, снимали 3Х4, сейчас все мы показываем 16Х9. И мы компьютером дополнили фон. Китайцы это очень оценили, как красиво и изящно сделано. Да и наше искреннее отношение к их лидеру, мы все глубоко зауважали этого человека.

Е.Никифоров: Вот я к этому и хотел подвести. Если мы не можем встретиться с лидером, то мы должны хотя бы через его отражение. Так вот в отражении китайцев, как они относятся к своему лидеру?

А.Денисов: С глубоким почтением. Есть характерная деталь. Мы снимали у женщины в пещере, где он жил, так вот ее пещера соседняя, она была тогда девочкой, он на нее свадьбе был еще в 66-67 году, когда она выходила замуж за парня из соседней деревни. И у нее в этом ее домике длинном висят, как у нас в деревнях в избах, рамочки с фотографиями родных, близких, внуков, некоторые уже выцвели, и там есть две фотографии молодого Си Цзиньпина уже работающего в какой-то провинции на партийной должности. Что поразительно - он никогда не прерывал отношений с теми, с кем он подружился в этой деревне. Есть две поразительные истории. В 88 году писали, что страдаем, электричества нет. И он помог им обратился к властям провинции, а он тогда не был еще китайским руководителем. Благодаря ему в деревне появилось электричество. В доме одного из людей, у кого он жил, он помог сделать человеку операцию сложную, пригласив его к себе в провинцию и оплатив лечение. Это характеризуем человека. Сейчас уже рассказывают, что везде, где бы он ни начинал - борьба с коррупцией в любых ее видах особенно среди чиновников. Он говорил, что нельзя разговаривать с людьми и смотреть на глаза, если ты лжешь и воруешь. Я этот народ знаю, люблю его, понимаю. Эту черту он вынес из этого, казалось бы, трагического опыта. Многие люди сломались, покончили жизнь самоубийством. Известны случаи, когда кто попадал в такие нечеловеческие ссылки и тяжелые условия на трудовое перевоспитание. Он не только не сломался, но настолько духовно закалился, что у него появились твердые ясные принципы, которым он следует и в своей личной жизни, и старается, чтобы эти принципы воплощались в сегодняшней китайской действительности.

Е.Никифоров: Интересно, что китайцам дает возможность проявлять такую жизнеспособность. Это видимо не столько догматизм коммунистический, а наблюдение реальных событий, потребности жизни, реальные потребности народа. Как дается совмещать коммунистическую партию и общенародные идеи и задачи? Это уже китайская специфика. Это уже не марксизм, ленинизм в чистом виде, не маоизм, нечто новое, выросшее из опыта всех предыдущих поколений. Где какие-то социалистические идеи и принципы накладываются на китайскую специфику, менталитет, национальный характер. Об этом ярко свидетельствует то, что у них сейчас начался период возвращения к Конфуцию, древней мудрости Китая, поэтической культуре. Всегда опасно судить о людях по туристическим группам, которые может быть где-то появляются. Это как о русских будут судить только по туристам, которые отдыхают где-то в Таиланде или Турции. Люди все разные, культуры разные. Не всегда люди на отдыхе или туристической группе являются лучшими представителями своего народа. Но надо помнить, что Китай - древнейшая цивилизация на нашей планете, имеющая колоссальный опыт государственного строительства. Художественной культуры. В 8м веке в Китае при династии Тан, если не ошибаюсь, было 2,5 тысячи поэтов. Причем хороших. А некоторые из них классики мировой литературы как Лебо или Дуфу. А какая социальная поэзия в Китае!? Когда я почитал китайских поэтов, писавших в 7 веке о страданиях простого народа, о тяготах, которые несет крестьянин, когда чиновник обжирается или забирает себе лучшее, а крестьянские дети гибнут на войнах, защищая границы страны, пашут землю. Редко вообще в мировой литературе встретишь такое острое чувство справедливости и сострадания к простому человеку.

Е.Никифоров: Вы снимали фильм больше года. Это много. Когда так глубоко погружаешься тем более, будучи художником и журналистом, в эту тему, она становится частью тебя, что Вы вынесли из Китая? Симпатичные ли Вам оказались эти люди? Судя по тому, что мы сегодня говорили, да. Это очарование.

А.Денисов: Очарование вот в чем. Мой отец умирал с голоду после войны, когда был второй послевоенный голод в 46-47 годах, в центральном черноземном районе России, о котором мало говорят до сих пор. Мой прадед умер во время этого голода. Отец лежал уже опухший. Для него бабушка сшила смертную рубаху, все было сожжено. До этого их раскулачили, потом немцы все сожгли. Муж погиб на фронте. С тремя детьми она жила в землянке черноземной, где нужно было топором разрубать воду в ведре, чтобы попить воды утром. Прабабка Аксинья его отпоила корешками. Потому что приехал врач и сказал закапывать. И я много времени в детстве проводил в русской деревне, которую я очень люблю. В Белгородской области, на родине моих предков по линии отца. И я в Китае увидел точно такой же народ, который перенес точно такую трагедию: агрессия Японии, гражданская война. Десятки миллионов были уничтожены. Миллионы потом умерли с голоду. Я увидел, что этот китайский опыт во мне рождает оптимизм. Народ способен при благоприятных исторических обстоятельствах, когда власть полностью сориентировала на развитие национальных сил и на рост благосостояния в первую очередь своей страны и большинства народа, а не маленькой кучки из высших сфер, тогда народ творит чудеса. Это то, что народ сотворил в Китае. На наших глазах сегодня люди, которые жиле гораздо хуже наших людей, в городах или также или как наши крестьяне в период коллективизации или вовремя войны или сразу после. И я понял, что это общность народной души и ее вечной доброты, вечных ценностей, чувства справедливости Божией. Когда по Божии надо сделать, а не по закону, повесить ребенка, который кусок хлеба для матери украл, как это делали в Англии. Так вот это все нас роднит. Всех кто любит свою землю, кто на ней работает, кто на ней умирает и кто ей предан.

Е.Никифоров: Дай Бог, чтобы тот опыт, который приобрели китайцы благодаря Вашему фильму, мы тоже поделились этим опытом, и можем им воспользоваться, и, может, сформулируем свою национальную идею

А.Денисов: Я очень хочу, чтобы это появилось и у нас.

Е.Никифоров: Что-то вызревает, что-то примерно мы понимаем, как это, но пока еще немота какая-то. Думаю, что эта работа большущая, которую Вы проделали, послужит России, чтобы и мы выработали и высказали то, что сейчас заставляет нас мычать и надеяться, что все будет слава Богу.

А.Денисов: А полностью китайская национальная идея звучит так: великая мечта о великом возрождении китайской нации.

Е.Никифоров: Алексей Григорьевич Денисов, тележурналист, кинематографист сегодня был в студии «Радонежа».