Китай строит «армию мирового уровня»

Китай отказывается от стремления к мировому господству и военной экспансии. Такие утверждения содержатся в обновлённой редакции «Белой книги», документа, который определяет стратегические приоритеты Поднебесной в сфере национальной безопасности. Пекин не собирается наращивать свой ядерный арсенал и призывает всех обладателей атомного оружия отказаться от него.

«Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности», — говорится в «Белой книге».

Подчёркнутая скромность и пацифизм Китая очень напоминают миролюбивые лозунги большевиков в 1920-е годы. Однако не стоит забывать, что, как только молодое советское государство почувствовало в себе силы, то стало проводить совершенно иную политику.

Планы на перспективу

В «Белой книге» перед вооружёнными силами КНР поставлена цель к середине века стать «армией мирового уровня». Основная часть структурных реформ должна быть завершена в 2035 году. Поднебесная намеревается кардинально обновить военную науку, повысить профессионализм солдат и офицеров, принять на вооружение широкий спектр собственной военной техники нового поколения.

В «Белой книге» ничего не говорится о противостоянии с каким-либо государством. Список основных угроз ограничивается не уходящими с повестки дня проблемами сепаратизма на Тибете, в Тайване и в Синьцзян-Уйгурской автономии, где проживает преимущественно мусульманское население. Также Пекин указывает на незыблемость суверенитета над спорными островами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях (архипелаги Спратли и Сенкаку).

Как ни странно, но очень мало внимания в документе уделено политике в отношении Соединённых Штатов. С одной стороны, в «Белой книге» провозглашается партнёрский характер отношений с США, с другой — говорится о готовности республики отстаивать свои интересы. При этом Вашингтон в официальных заявлениях и документах не скрывает, что Пекин превратился в главного военного соперника наряду с Россией

Политическое содержание «Белой книге» соответствует ключевым идеологическим доктринам современного номинально коммунистического Китая. Руководство республики по-прежнему причисляет себя к полюсу стран третьего мира, хотя всем очевидно, что Поднебесная ещё в начале XXI века превратилась в мировую державу, одного из ключевых центров силы, который способен оказывать серьёзное влияние на политику соседей и даже западных государств.

Эксперты сходятся во мнении, что реальные устремления КНР имеют мало общего с декларациями, которые содержатся в стратегических документах, включая «Белую книгу». Действия руководства Поднебесной отчётливо свидетельствуют о том, что республика развивает военную экспансию вслед за экономической.

Под предлогом обеспечения безопасности Пекин (подобно США) рассчитывает установить полноценный контроль над наиболее важными морскими торговыми артериями. За последние годы китайские военные базы (официально они таковыми не являются) появились в Джибути и пакистанском порту Гвада

«Прогресс Китая в реализации таких проектов, как «Один пояс — один путь», вероятно, приведёт к необходимости расширения военного базирования за рубежом», — сообщается в майском докладе Пентагона, посвящённого оборонной политике КНР.

Экспансионистский характер политики Пекина проявляется в стремлении получить контроль над европейскими портами, которые отгружают значительную часть китайских товаров. Также власти Поднебесной активно поощряют промышленный шпионаж в самых разнообразных формах, включая киберпреступность. Это говорит о том, что Китай готов добиваться технологического равенства с развитыми странами любым возможным путём. Однако КНР уже сотворила чудо, став ведущей мировой индустриальной державой.

Долгий путь к мировому величию

Возросшее экономическое могущество позволило Китаю увеличить субсидии на армию, одновременно сократив долю военного бюджета к ВВП. Например, в 1979 году этот показатель составлял 5,4%, сейчас — около 1,2%. При этом в абсолютных величинах вложения в вооружённые силы Поднебесной значительно возросли.

Бюджет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продолжает увеличиваться. Прирост военного бюджета напрямую привязан к росту валового внутреннего продукта. В среднем ВВП КНР ежегодно увеличивается на 8%, на аналогичную цифру растут и оборонные расходы республики

Такими оптимальными показателями не может похвастаться ни одна страна мира. Это очень важное конкурентное преимущество Поднебесной, которое позволяет ей в перспективе наращивать финансирование НОАК и увеличивать её состав без ущерба для экономики. Кроме того, в стремлении усилить военную мощь Китай безболезненно может выйти за рамки среднегодовой динамики ВВП.

Например, в США доля расходов на армию в структуре ВВП превышает 3% и имеет тенденцию к увеличению вне зависимости от роста экономики. Наша страна в связи с кризисом, наоборот, была вынуждена искусственно уменьшить ассигнования на нужды ВС с 4,5% до 2,8% ВВП.

В абсолютном выражении по объёму военных расходов Китай прочно удерживает вторую строчку с показателем 224 миллиарда долларов. Абсолютное лидерство сохраняют США (750 миллиардов долларов). На фоне КНР и Соединённых Штатов Россия смотрится очень скромно. Оборонный бюджет РФ составляет 46 миллиардов долларов без тенденции к серьёзному увеличению из-за слабой экономики

Насколько силён в военном отношении Китай? Помимо мощной экономики, к преимуществам Поднебесной относят самую большую по численности армию в мире с колоссальными демографическим и как следствие — кадровым потенциалом (население Китая приближается к 1,5 миллиарда человек). К тому же военная служба в КНР является невероятно престижным занятием.

У Пекина есть все шансы сформировать высокопрофессиональную и мотивированную армию. Сейчас численность НОАК составляет чуть более 2 миллионов человек. Необходимо отметить, что относительно общей численности населения, это очень скромная величина (в 146-миллионой России в войсках служат свыше 1 миллиона человек). Поэтому никакой милитаризации Китая не происходит. Более того, с 2016 по 2018 годы Минобороны КНР сократило ВС на 300 тысяч человек.

Фундаментом для усиления мощи НОАК без сомнения является научно-производственный потенциал страны в целом, который увеличивается из года в год. Последние два десятилетия правительство Поднебесной уделяет огромное внимание развитию конструкторской школы. КНР активно нивелирует пробелы в ключевых секторах оборонной и машиностроительной промышленности.

На сегодняшний день Китай способен обеспечить армию практически всей необходимой продукцией. Поднебесная достаточно быстро научилась делать танки, бронетехнику, корабли, баллистические и крылатые ракеты, самолёты, вертолёты, достигла значительных успехов в развитии беспилотной авиации и радиоэлектроники

НОАК является лидером по количеству находящихся на вооружении артиллерийских комплексов, танков, многоцелевых подлодок, дальних бомбардировщиков. У Китая есть все ресурсы, что реализовать поставленные в «Белой книге» стратегические задачи.

Тем не менее, у сегодняшней армии КНР существует немало недостатков, которые Пекин не сможет нивелировать даже через 10-15 лет. Несмотря на то, что китайский офицерский корпус самым тщательным образом изучает российский и американский опыт ведения боевых действий, военное искусство республики находится в зачаточном состоянии.

За исключением краткосрочных столкновений, Китай не воевал более 70 лет. В отличие от других ведущих держав Поднебесная не становилась участником зарубежных локальных конфликтов, которые позволяют иностранным военнослужащим приобретать боевой опыт без риска больших потерь.

Например, США и большая часть стран-членов НАТО практически беспрерывно воюют на Ближнем Востоке. В основном в режиме ротации в боевых действиях участвуют небольшие подразделения авиации и спецназа. С 2015 года клуб государств, постоянно воюющих за рубежом, пополнила Россия. Сирийская операция позволила протестировать новейшее вооружение и повысить профессиональный уровень офицеров

Недостатками НОАК является относительно невысокое качество военной техники из-за недостаточно развитой конструкторской школы. В частности, Китай не может обходиться без иностранной помощи в строительстве авиационных двигателей. Ахиллесовой пятой Китая является устаревший флот, дальняя авиация, средства ПВО, система предупреждения о ракетном нападении.

Однако руководство КНР прекрасно осведомлено о проблемах, которые испытывает НОАК и оборонный комплекс страны. С большой вероятностью к 2050 году мы действительно увидим «армию мирового уровня». У китайцев не отнять умение стратегически мыслить, выстраивая чёткие и адекватные планы на десятилетия вперёд.