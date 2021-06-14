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Политика
Китайцы возмутились «клеветой на Пекин» на саммите G7
14 июня, 2021 10:01
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Han Yan/XinHua/Global Look press
Посольство Китая в Великобритании выразило протест странам - участницам саммита «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) за их «клевету на Пекин».
В китайском посольстве обратили внимание на высказывание лидеров стран G7 о ситуации в Гонконге, Синьцзяне, а также по поводу тайваньского вопроса. В Пекине считают, что заявления, прозвучавшие на саммите, свидетельствует об их «недобрых намерениях», пишет «ПолитЭксперт».
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