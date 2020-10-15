Китайский лидер призвал военнослужащих готовиться к войне

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Глава КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих обеспечить режим повышенной боевой готовности и приготовиться к войне. Об этом он заявил в своём обращении к корпусу морской пехоты Народно-освободительной армии Китая во время визита на военную базу в китайской провинции Гуандун.

«Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне, обеспечении состояния повышенной боевой готовности», - приводит слова китайского лидера государственное агентство Xinhua.

Си отметил, что морская пехота является «элитным подразделением, которое несет на своих плечах крайне важную задачу по защите государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности, интересов страны».

В своем обращении к военнослужащим глава Китая также добавил, что военные «должны быть дисциплинированными, гарантировать абсолютную преданность, бескорыстность и надежность», - передаёт «ТАСС».