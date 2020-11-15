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Флот Китая, базирущийся в Южно-Китайском море, совершил ряд маневров в районе спорных Парасельских островов и островов Спартли. Американцы напряглись.

Советник по безопасности президента Соединенных Штатов Роберт О'Брайен отметил напряжение нарастающее по мере действий КНР в Южно-Китайском море, а также в бассейне реки Меконг.

Как сообщает REGNUM, на вышеуказанные острова претендует целый ряд государств, таких как Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины и Тайвань.

Данные территории имеют не только стратегическое, но и экономическое значение благодаря имеющимся запасам нефти и газа.