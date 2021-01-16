Китай снова обвинили в сокрытии данных о коронавирусе

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в сокрытии данных о коронавирусе. Соответствующее заявление было обнародовано 15 января.

Накануне в Китай прибыла делегация ВОЗ, целью которой стало изучение происхождения COVID-19. Изучением проблемы займутся 13 специалистов организации.

«Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего» - заявляет Госсекретарь.

По его словам, любая страна, в данной ситуации, предоставила бы доступ международным специалистам в течение нескольких дней после начала пандемии. При этом, возникновение новой пандемии Помпео считает лишь вопросом времени, передает ТАСС.

Глава дипломатического ведомства США убежден, что для полного выяснения всех обстоятельств, ученым необходим полный доступ к проводившимся в Ухане исследованиям.