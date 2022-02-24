Новости – Политика
Политика
Китай понимает, почему Россию так сильно беспокоит «вопрос безопасности» на Украине
24 февраля, 2022 16:35
1 мин
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
Китай полностью поддерживает действия российских властей в отношении Украины. Об этом стало известно исходя из диалога министра иностранных дел КНР Вана И с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.
Стороны в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины, решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР и начало спецоперации в республике.
Ван И пояснил, что Китай понимает, почему Россию так сильно беспокоит вопрос безопасности в соседней республике, но раскрывать данную тему не стал.
Министры пришли к умозаключению, что кризис украинский назрел из-за того, что США и их партнеры поддерживали и всячески поощряли отказ Украины выполнять минские соглашения, передает телеканал «360».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости