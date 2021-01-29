Китай начнет игнорировать существование «британских граждан»

Политика

Официальный Пекин принял решение по паспортам BNO (британского гражданина за границей). С 31 января Китай перестанет признавать их действительными.

Данный вид документа выдавался жителям Гонконга, родившимся до передачи города Китаю в 1977 году. Первоначально обладатели BNO хоть и имели право на консульскую поддержку, однако не могли находиться в Великобритании более шести месяцев. По новым правилам, данная категория граждан может пребывать в Соединенном Королевстве более пяти лет с правом работать, учиться, а впоследствии - подавать документы на британское гражданство.

В КНР отреагировали признанием паспортов BNO недействительными в качестве проездного документа, а также удостоверения личности. Об этом заявил представитель дипломатического ведомства страны Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».