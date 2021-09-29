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Политика
Китай начал нервничать на фоне «антикитайской» сделки с атомными подлодками
29 сентября, 2021 18:09
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Youtube / US Military News
Если Австралия получит атомные подводные лодки, как это предусмотрено сделкой AUKUS, это может привести к новой гонке вооружений. Такое мнение выразил глава МИД Китая Ван И.
По словам китайского министра, передача Австралии подлодок от Соединённых Штатов и Великобритании может вызвать в регионе новый виток гонки вооружений. При этом он не исключил, что соперничество может разрастись и до гонки в сфере ядерного оружия, передаёт «ТАСС».
Ранее США, Австралия и Великобритания объявили о договоре в сфере военных технологий AUKUS. В качестве первого шага в рамках этого партнерства предполагается создание атомных подлодок для австралийского флота. По оценкам экспертов, трёхстороннее соглашение призвано усилить позиции стран в гонке с Китаем.
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