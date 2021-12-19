Новости – Политика
Политика
Кыргызстан займется защитой киргизских гастарбайтеров в России
19 декабря, 2021 12:46
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что главной задачей государства является защита киргизских гастарбайтеров.
По словам Жапарова, Кыргызстан должен рассматривать как приоритетную проблему – «защиту прав и интересов трудовых мигрантов».
Поскольку в основное число мигрантов из Кыргызстана прибывают в РФ, можно сделать вывод, что защитой их интересов республика займется именно в России, сообщает телеграм-канал Readovka.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости