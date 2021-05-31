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Политика
Ким Чен Ын «пропал» и установил рекорд 2021 года
31 мая, 2021 09:59
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Kremlin Pool/Global Look Press
Северокорейский лидер Ким Чен Ын установил своеобразный рекорд этого года – он уже на протяжении 24 дней не появлялся на публике. Об этом сообщили в южнокорейском министерстве объединения.
В прошлом году Ким Чен Ын также «пропадал» несколько раз, самое большее - на 25 дней. В Южной Корее пока не нашли никаких объяснений «пропажи» северокорейского лидера.
Одной из версий столь длительного отсутствия на публике Ким Чен Ына является желание оградить его от риска заразиться коронавирусом. При этом в Северной Корее до сих пор официально не сообщали ни об одном выявленном случае заболевания, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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