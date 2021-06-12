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Политика
Ким Чен Ын прислал Владимиру Путину телеграмму
12 июня, 2021 11:45
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Geovien So/Keystone Press Agency/Globallookpress
Глава КНДР Ким Чен Ын прислал президенту РФ Владимиру Путину телеграмму. В ней северокорейский лидер поздравил его с Днем России.
Также Ким Чен Ын напомнил о давней истории и традициях российско-корейской дружбы, являющейся следствием «чаяния народов двух стран».
Как сообщает REGNUM, глава государства также пожелал российскому коллеге успехов на профессиональном поприще и крепкого здоровья.
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