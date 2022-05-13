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Политика
Киев намерен мобилизовать на фронт миллион человек
13 мая, 2022 21:37
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Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press
Киев намерен мобилизовать на фронт миллион человек. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, Минбороны Украины «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн людей, которые будут бороться с врагом».
Киев впервые назвал число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.
До начала российской военной спецоперации в ВСУ насчитывалось около 200 тысяч человек, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».
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