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Киев хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 10:06
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фото: Flicckr

Киев заявил о заинтересованности во включении в переговоры в минском и нормандском форматах по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании. Об этом сказал вице-премьер Украины, заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников.

По словам Резникова, украинская сторона заинтересована в расширении числа участников переговоров в минском и «нормандском формате». Он заявил, что в диалоге помимо России, Франции, и Германии должны участвовать США и Великобритания.

Также он сообщил, что Киев в настоящее время ведет консультации по привлечению Вашингтона и Лондона к переговорам, пишут «Известия».

Ранее командующий операции Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что несмотря на то, что нет никаких данных о подготовке к атаке России с южного направления, Украина усилила боевую готовность войск в районе Крыма.

темы
США
Украина
политика
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