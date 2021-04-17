Политика

Киев грозит ответом за задержание дипломата в Петербурге

Стало известно, что украинская сторона готовит ответные меры относительно российских дипломатов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает МИД Украины.

Украина в настоящий момент готовит ответ после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали украинского дипломата во время встречи с российским гражданином при «получении информации закрытого характера».

При этом уточнялось, что эта информация содержалась в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ, пишет РЕН ТВ.