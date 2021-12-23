Киев будет вечно просить санкции против «Северного потока -2»
Киев прилагает усилия, чтобы над «Северным потоком – 2» и европейскими партнерами «Газпрома» постоянно нависала угроза санкций. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Благодаря стараниям Киева газопровод до сих пор не введен в эксплуатацию. По словам Витренко, украинская сторона ведет постоянную работу, чтобы в отношении «Северного потока -2» вводились санкции, пишет «РИА Новости».
В Германии просят поскорее запустить «Северный поток - 2».
Рост спроса на газ и кризисная ситуация на энергетических рынках Европы требует скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступили ранее главы комитетов Бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.
Они также отметили, что перекладывание ответственности на Россию за высокие цены на газ в Европе бездоказательно.