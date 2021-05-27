Хранитель винтовки фашиста Геринга отказывается считать Минск площадкой для переговоров по Донбассу

Политика

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе.

Кравчук заявил, что необходимо найти другое, более походящее место для встреч контактной группы.

По словам Кравчука, учитывая сложившуюся ситуацию в Беларуси, необходимо искать новую площадку для переговоров. Лидера соседней республики Александра Лукашенко он назвал «диктатором» и «самопровозглашенным президентом», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее первый президент Леонид Кравчук пообещал лично убивать россиян, если те вторгнутся в Украину. Он заявил, что не ложится спать без оружия, и готов отстреливать оккупантов, если они появятся на пороге его дома. В доказательство своих намерений, он продемонстрировал оружие, которое принадлежало правой руке Адольфа Гитлера - Герману Герингу.

Геринг был одним из самых высокопоставленных чиновников Третьего рейха - главой рейхстага, начальником Люфтваффе.

Геринг приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение, но накануне казни покончил жизнь самоубийством.

Опять двойка: Леонид Кравчук не выучил урок истории.