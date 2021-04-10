«Хоть немного пожить по-человечески»: Певцов выступил за «разворот» пенсионной реформы

Политика

В России необходимо отменить пенсионную реформу и вернуть для граждан страны прежний возраст выхода на пенсию, считает народный артист Дмитрий Певцов.

При этом актер ссылается на данные Росстата, по которым до пенсии в России не доживают порядка 10% женщин и 30% мужчин.

Певцов считает, что реформа лишила множество россиян права на пенсию и на жизнь.

«Считаю, что пенсионную реформу необходимо пересматривать. И разворачивать вспять! Заставить корпорации платить налоги в России и дать людям хоть немного пожить по-человечески», - заявил Певцов.

Певец считает, что работающие люди преклонного возраста негативно влияют на демографию страны, так как не могут посидеть с внуками и помочь молодым родителям.

Ранее актер предложил ставить на учёт всех мигрантов, въезжающих на территорию России, с обязательным сбором биометрических данных, пишут «Аргументы и факты».