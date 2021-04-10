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Политика

«Хоть немного пожить по-человечески»: Певцов выступил за «разворот» пенсионной реформы

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 12:48
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 12:48
1 мин
Anvar Galeev/Globallookpress.com
Певцов выступил за «разворот» пенсионной реформы

В России необходимо отменить пенсионную реформу и вернуть для граждан страны прежний возраст выхода на пенсию, считает народный артист Дмитрий Певцов.

При этом актер ссылается на данные Росстата, по которым до пенсии в России не доживают порядка 10% женщин и 30% мужчин.

Певцов считает, что реформа лишила множество россиян права на пенсию и на жизнь.

«Считаю, что пенсионную реформу необходимо пересматривать. И разворачивать вспять! Заставить корпорации платить налоги в России и дать людям хоть немного пожить по-человечески», - заявил Певцов.

Певец считает, что работающие люди преклонного возраста негативно влияют на демографию страны, так как не могут посидеть с внуками и помочь молодым родителям.

Ранее актер предложил ставить на учёт всех мигрантов, въезжающих на территорию России, с обязательным сбором биометрических данных, пишут «Аргументы и факты».

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Пенсия
Пенсионная реформа
Дмитрий Певцов
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