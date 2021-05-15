Политика

В России могут ограничить работу WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности мессенджера. Для того, чтобы принять это решение, нужно широкое обсуждение вопроса. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Технически ограничить работу мессенджера возможно», — цитирует РИА «Новости» Хинштейна.

Парламентарий отметил, что для принятия этого решения необходимо решение властей России и проведение дискуссий.

Напомним, с 15 мая вступили в силу новые правила для пользователей WhatsApp, которые не согласились принять новую политику конфиденциальности. Компании станет доступна информация о большинстве действий пользователей мессенджера. Эксперты считают, что это ограничение противоречит законам России, пишут РИА «Новости».