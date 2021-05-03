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Политика

Хартум должен укрепить отношения с Москвой ради безопасности — суданский политолог

Кирилл Голубев
3 мая, 2021 17:02
3 мин
Кирилл Голубев
3 мая, 2021 17:02
3 мин
Фото: pixaabay.co

Россия как великая держава является для Судана надежным партнером в сфере безопасности, а укрепление их отношений способно открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве. Такой точки зрения придерживается политический аналитик Мухаммад Аль Аруси.

Политолог отметил, что российско-суданские связи успешно развиваются на протяжении современной истории. По его словам, Судан испытывает множество проблем в экономике, безопасности и т.д. Подобная ситуация подталкивает руководство страны к поискам выхода из нее.

«Поэтому власти страны пытаются «выбраться через узкое горлышко бутылки» несколькими способами, в том числе обсуждают пути совместного сотрудничества с международными союзниками», — сказал он.

Также эксперт упомянул соглашение о строительстве российского пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане. Он уверен, что данный объект не только несет безопасность сам по себе, но и открывает возможность подготовки местных военных под наблюдением инструкторов РФ.

«Судан благодаря только подписанию соглашения о сотрудничестве с такой страной, как Россия, сможет развить свой военный потенциал перед лицом терроризма на территориях, где наблюдается большая напряженность. Это одна из причин, которая побудила суданское руководство обсудить пути военного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности с Россией», — подытожил он.

Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о заморозке российско-суданского договора о создании военной базы на берегу Красного моря. Посольство РФ в Хартуме вскоре выпустило опровержение этих сообщений. По мнению ряда экспертов, информационная атака спланирована Западом для подрыва дружественных отношений между двумя странами и российского статуса великой державы.

В конце 2020 года по указу президента Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве базы ВМФ России. В соответствии с ним в Порт-Судане смогут единовременно находиться до 300 военнослужащих, а также до четырех военных кораблей.

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ТЕГИ
Судан
Путин
Россия
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