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Причиной отказа иностранных производителей композитных материалов поставлять их в Россию для создания нового отечественного самолета МС-21 стали соображения недобросовестной конкуренции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — сказал глава государства, передает РБК.

Как сообщалось, первые поставки российского авиалайнера МС-21 авиаперевозчикам состоятся до конца 2021 года. На проведение сертификационных полетов повлияла пандемия коронавруса - их пришлось отложить. Первым заказчиком останется «Аэрофлот» — авиакомпании поставят как минимум 50 самолетов.