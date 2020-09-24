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«Хамство»: Путин рассказал об отказе иностранцев поставлять материалы для МС-21

Артем Денисов
24 сентября, 2020 01:48
1 мин
МС-21
Фото: gazeta.ru

Причиной отказа иностранных производителей композитных материалов поставлять их в Россию для создания нового отечественного самолета МС-21 стали соображения недобросовестной конкуренции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — сказал глава государства, передает РБК.

Как сообщалось, первые поставки российского авиалайнера МС-21 авиаперевозчикам состоятся до конца 2021 года. На проведение сертификационных полетов повлияла пандемия коронавруса - их пришлось отложить. Первым заказчиком останется «Аэрофлот» — авиакомпании поставят как минимум 50 самолетов.

темы
авиация
путин
самолет
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