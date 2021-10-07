Хакеры похитили данные о санкциях США против России
Хакеры, атаковавшие компанию SolarWinds, получили данные о готовящихся санкциях США против России и информацию американской контрразведки. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.
В США во взломе правительственных систем обвинили хакеров из России, за которыми якобы стоят российские спецслужбы.
Киберпреступники добыли сведения о секционной политике США в отношении России и информацию о контрразведывательных расследованиях.
При этом утечка сведений о проверках в отношении России, проводимых контрразведкой стала «самой тяжелой из потерь», - пишут «Известия».
Атака на программное обеспечение от SolarWinds произошла в марте 2020 года. Хакеры внедрили вирус в обновление, его загрузили тысячи клиентов компании, среди которых правительственные учреждения и крупные компании США.
Москва неоднократно отвергала бездоказательные обвинения Вашингтона в причастности России к этим кибератакам.