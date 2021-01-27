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Хабаровского депутата не стали лишать свободы из-за Навального. Отделался штрафом

Артем Денисов
27 января, 2021 05:21
2 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 05:21
2 мин
Кукушкина
youtube.com

Депутата законодательной думы Хабаровского края, коммуниста Максима Кукушкина районный суд Хабаровска оштрафовал на 150 тысяч рублей из-за участия в несанкционированной акции 23 января.

«150 тысяч рублей за то, что я просто шел и снимал, освещал те события… Я считаю, что имею полное право снимать и выкладывать все, что у нас происходит в городе… Это мое конституционное право, тем более, что я это делал как журналист. Это было доказано», - сказал Кукушкин.

Он работает внештатным журналистом интернет-газеты «Набат» в Еврейской автономной области. Как отметил Кукушкин, 23 января, он был на площади Ленина, двигался по тротуару, вел фотовидеосъемку для редакции, лозунги не скандировал, плакаты не нес, сообщает РИА «Новости».

Ранее ситуацию с депутатом уже прокомментировали в партии. Секретарь по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергей Ильин объяснил, что Кукушкин вышел на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального не как представитель власти, а как сотрудник средства массовой информации. Он имел при себе удостоверение прессы, выступал как корреспондент от независимого онлайн-издания «Набат».

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