Казус Хотина

Бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан в пятницу, 19 апреля, в ходе совместной спецоперации Следственного комитета России, Федеральной службы безопасности и полиции. Ранее силовики возбудили против него уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ: бизнесмена подозревают в том, что он похитил из банка 7,5 млрд рублей.

Такое громкое, хотя и ожидаемое (подробнее — ниже) развитие получила история, начавшаяся ещё летом 2017-го года. Тогда у успешного сетевого банка, входящего на тот момент в Топ-30 кредитных учреждений по капитализации, вдруг начались проблемы: очередная инспекция от Регулятора неожиданно обнаружила каким-то образом не замеченные ранее «косяки» в хозяйственной деятельности банка. Причём ранее — это буквально за считанные дни до…

Далее был стандартный алгоритм — назначение «временной администрации» и отзыв лицензии

Начались суды, в ходе которого управление банка, в том числе лично господин Хотин, пыталось доказать, что огромная дыра в ликвидности банка была допущена как раз-таки новым начальством — не могло же так случиться, что один из ведущих коммерческих банков с многомиллиардными оборотам мог за какую-то неделю-другую резко скатиться до уровня «шараги-однодневки» c финансовой дырой в почти 150 миллиардов рублей.

Интересно, что ранее и МВД и СКР отказывали Центробанку в ходатайстве о возбуждении уголовного дела против Хотина. Так, ещё в ноябре 2017 года ЦБ РФ направил в эти органы соответствующее заявление о возбуждении против главного акционера «Югры» уголовного дела по признакам ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство). Поводом для такого обращения стали якобы установленные факты «фиктивного кредитования» банком юридических лиц, предоставление им заведомо невозвратных кредитов.

Проверку проводило Управление экономической безопасности и противодействию коррупции столичного главка МВД. Первый отказ в возбуждении уголовного дела Регулятор получил 11 декабря 2017 года, далее отказы следовали в марте, апреле и мае 2018 года, всякий раз оспариваемые прокуратурой. 6 июня прошлого года возбуждать дело в отношении мажоритария «Югры» по заявлению ЦБ не ста 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой. 22 мая 2018 года было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А 6 июня 2018 года Банку России отказало уже следственное управление УМВД по Центральному округу Москвы.

Вероятно, у Центробанка спустя ещё почти год наконец нашёлся поистине железобетонный аргумент, суть которого — надеемся — скоро узнаем

Пока же внимание журналистов, бывших клиентов банка и, конечно, родных и близких привлечено к дальнейшей судьбе Алексея Хотина.

Принимавший в своё время активное участие в споре «Югры» с государством уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью ТАСС заявил, что к суд не может применить к бывшему совладельцу «Югры» меру пресечения в виде ареста совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину, задержанному по подозрению в растрате, не может быть применена мера пресечения в виде ареста, ведь банковская деятельность однозначно является предпринимательской.

Тем самым бизнес-омбудсмен напомнил о Постановлении Верховного суда РФ, которое прямо запретило применять арест к лицам, совершившим преступления в предпринимательской сфере

По сути же предъявленных Хотину обвинений Титов решил пока не высказываться. «Были ли нарушения со стороны Хотина, мы судить не можем, так как не рассматривали материалы дела. Сможем сформировать свою позицию позднее», — цитирует Титова агенство. Он также продолжает настаивать на том, сама процедура санации «Югры» с следующим отзывом лицензии была выполнена с явными нарушениями.

При этом правозащитник обратил внимание на то, что его аппарат оценивал именно саму процедуру, а не проводил аудит хозяйственной деятельности банка. Итогом участия уполномоченного в споре банка с регулятором стало правовое заключение для передачи в Конституционный суд.

Вопросы по законности вмешательства ведомства Эльвиры Набиуллиной в деятельность «Югры» возникли и у российских парламентариев

Особенно депутатов интересовало то, какие действия Центробанк планирует предпринять для защиты интересов тех вкладчиков, чьи депозиты в банке превышали застрахованный уровень в 1,4 млн рублей: таких «превышенцев» у «Югры» набралось 35 тысяч человек — население небольшого райцентра.

Но в ответ на направленный членом комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Николаем Брыкиным запрос ЦБ РФ прислал — с его слов — отписку «ни о чём», не указав даже на приблизительный алгоритм действий для защиты пострадавших вкладчиков. По сути этот пункт обращения регулятор просто проигнорировал, как не смог дать внятного ответа и на вопрос, как же так получилось, что буквально накануне принятого решения о санации хозяйственные показатели банка никаких нареканий в доме на Неглинной не вызывали.

Ведь вывести со счёта банка миллиарды — это не тысячу рублей с карты на карту кинуть. Незаметно не бывает

Возможно, хотя бы нынешнее дело против Хотина заставит Центробанк наконец-то внятно озвучить свои доводы.