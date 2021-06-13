Каждому по заслугам. Дупутат предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой
В российских регионах нужно ввести минимальный социальный стандар для достойного уровня жизни, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, если зарплата россиянина не доходит до суммы регионального стандарта, то сотруднику необходимо компенсировать эту разницу из бюджета.
«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер», - сказал он.
Парламентарий уточнил, что минимальный стандарт нужно рассчитывать отдельно для каждого региона, так как доходы у всех разные и до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы.
Главное, по словам Аксакова, чтобы каждый человек был обеспечен минимальным социальным стандартом, пишет URA.RU.