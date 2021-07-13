Казаки в ряде регионов «вольются» в состав Росгвардии и получат оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о включении казаков в ряды Росгвардии. Это будет не по всей стране и касается только тех регионов, где живет много казаков.
Песков заверил: никаких отдельных казачьих батальонов в Росгвардии не будет. Ранее об их создании говорилось на высшем уровне - идею поддерживал президент России Владимир Путин.
После включения в состав Росгвардии казакам будет выдаваться табельное оружие. «Почему им не выдать?» - рассуждал Песков.
С юридической точки зрения они получат права и обязанности росгвардейцев, сообщает агентство «Говорит Москва».
Напомним, при отборе в Росгвардию кандидаты проходят проверку на физическое состояние, склонность к коррупции. У казаков нет соответствующих требований. Кроме того, работа казаков никак не регулируется на законодательном уровне. Максимум, что они могут, - попросить остановиться.