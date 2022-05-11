Новости – Политика
Политика
Казахстан на безвозмездной основе передает Киргизии технику и боеприпасы. Есть нюанс
11 мая, 2022 10:16
1 мин
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Казахстан передаст Киргизии на безвозмездной основе боеприпасы и технику. Известно, что нижняя палата парламента республики уже одобрила соответствующее соглашение.
Напомним, документ представители обеих стран подписали еще 7 декабря минувшего года в Нур-Султане. В нем сказано, что Казахстан будет оказывать военно-техническую поддержку Киргизии с целью обезопасить Центральную Азию. Что именно, когда и в каких объёмах будет поставлено — неясно, этот вопрос будет утверждаться дипломатами. Известно лишь, что военную технику нужно доставить до населенного пункта Кой-Таш в Киргизии, а Киргизия, в свою очередь, не имеет права передавать её другим государствам и использовать простив стран СНГ, говорится на сайте парламента.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости