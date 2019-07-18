В Казахстане возможна русская реконкиста

В отличие от Украины, в Казахстане Россия неожиданно получила шанс исправить последствия своего длительного бездействия и усилить влияние русского языка и русской культуры. А значит и свое политическое влияние, остановив сближение своего соседа с недружественными нам западными странами.

Ключевой проект «озападнивания» Казахстана — перевод местного языка на латиницу, забуксовал и будет отложен как минимум до 2035 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных чиновников республики. Таким образом, планы властей РК интегрировать казахов в мировое сообщество ожидаемо провалились. Возможно, навсегда.

О какой латинице можно говорить, если даже на официальных сайтах органов власти она практически отсутствует. Из всего их многообразия лишь администрация нового президента Токаева сподобилась соответствовать новому стандарту. Но даже личный сайт Елбасы — отца нации, такой титул носит Назарбаев помимо прочего, и то подает контент на старой доброй кириллице

Впрочем, говорить о полном провале латинизации пока нельзя. Так, на вновь отчеканенных тенге красуется надпись Qazaqstan. Почти Европа.

Также на латинице с 2021 года будут выдавать документы. Еще раньше заморской графикой наполнят учебники для первоклашек. Деньги, паспорта и буквари — «латинизаторов» Казахстана не стоит недооценивать.

Вместе с тем, общество латиницу категорически не принимает. Пресса заполнена жалобами людей. Сначала учили казахский, теперь латиницу... Причем речь идет как об этнических казахах, так и о русских и русскоязычных гражданах. Хотя бы потому, что в РК языком межнационального общения по-прежнему является русский

Проблема имеет как сугубо лингвистическое, так и политическое измерение.

По свидетельству лингвиста-тюрколога Анны Дыбо, говорить об идентичности нового казахского алфавита, например с алфавитом английским — некорректно, поскольку для передачи некоторых звуков требуются дополнительные, чисто казахские, буквы. Кстати, если на кириллице казахский алфавит насчитывал 42 буквы, то на латинице всего 25. Разве это не обеднение языка?

Побег на Запад

Кроме того, говорит Дыбо, реформа орфографии неизбежно приведет Казахстан к функциональной неграмотности. Все книги, изданные на кириллице, придется переиздавать. «Реального облегчения для того, чтобы писать по-английски, нет. Оно ничтожно. Но идеологически, это показывает поворот в сторону западной цивилизации», - подчеркивает лингвист.

Последнее обстоятельство власти РК и не скрывают. Правда аргументация их звучит странно.

Так, замминистра иностранных дел Роман Василенко утверждает, что латинский алфавит позволит его стране интегрироваться в мировое сообщество, поскольку это начертание букв используется в более чем 90% мировой научной литературы. А что население РК все сплошь ученые?

Тем не менее, в Акорде все давно решено. Сказано, на Запад — значит на Запад. Тем более, со стороны Москвы, которая должна была бы чувствовать хранительницей кириллицы, никаких возражений не прозвучало. «Это решение наших казахских друзей. Мы не видим каких-либо решений, которые будут ущемлять права русскоязычного населения Казахстана», - заявил Лавров.

Ранее наш МИД придерживался аналогичной позиции по Украине. Мол, бандеровцы — маргиналы и их антирусская риторика не опасна. Однако грянул майдан, националисты пришли к власти и вот уже вслед за войной на Донбассе принят закон о фактическом запрете русского языка. Вчера, 16 июля, в Харькове учителей предупредили о штрафах за его использование. В Харькове!

Так говорил Елбасы

Будет ли такое где-нибудь в Уральске, Семипалатинске или Усть-Каменогорске? Да, запросто, если ситуацию запустить. Собственно, она уже запущена. Выше приведенные названия русских городов, основанных как казачьи форпосты, в Казахстане давно уже звучат иначе: Орал, Семей и Оскемен. Переименование топонимов началось с Астаны, которая теперь уже Нур-Султан. То ли еще будет...

«После того, как в 1861 году был убит последний казахский хан, мы были колонией Российского царства, затем Советского Союза, - заявил он однажды. - До сих пор турки называют лучших джигитов - «казак». Вот мы и есть эти казахи». Поняли? Никаких казачьих городков нет, а русские, которые их основали — оккупанты. Идеологический фундамент возможных этнических чисток уже заложен.

Пока это проявляется в репрессиях русских добровольцев Донбасса, проживающих в Казахстане. Четыре года провел в заключении ополченец ЛНР Евгений Вдовин. Всего лишь за пост в социальной сети оказался за решеткой Игорь Сычев из города Риддер, который осмелился поднять вопрос о принадлежности Восточного Казахстана. И даже некоторые пророссийские казахи, вроде Ермека Тайчибекова, считающего себя российским империалистом.

Единственной твердыней, настоящей на пути антироссийских, антирусских процессов в Казахстане остается русский язык.

Массовое неприятие латиницы жителями страны дает России шанс переломить ситуацию. Москве следует поменять свой благодушный взгляд дрейф Казахстана прочь и открыто взять под политическую защиту и опеку живущих там русских. Иначе, рискуем получить однажды вторую Украину

Не с помощью штыков, нет. Но с помощью русского языка и русской культуры. Необходимо системно и последовательно открывать школы, обучать студентов, показывать фильмы, раздавать российские паспорта и гражданство, поддерживать русские НКО и т. п. Следует заполнить образовавшийся вакуум языком Пушкина.

И следует вступить, наконец, в соревнование с Акордой за право называться центром цивилизации на просторах Евразии. В последние полтысячи лет таким центром был Кремль. Он должен им оставаться и впредь.