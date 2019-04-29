Казахстан избавляется от русских

В Москве 25 апреля с первым для себя визитом побывал новый глава правительства Казахстана Аскар Мамин. Беседовал со своим визави Дмитрием Медведевым, принимал от него дежурные поздравления с назначением, говорил о добрососедстве, сотрудничестве и тому подобных ритуальных вещах. О русском вопросе, судя по отчету в СМИ, не говорили. Очевидно, с этим в республике все хорошо, считают власти обеих стран.

Среди конкретных результатов переговоров подписание соглашения о производстве в Казахстане наших «Камазов» и тракторов «Кировец». Последние там хорошо известны еще со времен освоения целины. Но вот о предложенном Путиным строительстве первой казахстанской АЭС молчок. Вопрос сейчас яростно дебатируется в республиканской прессе. Похоже, у проекта там могущественные враги. Усиления присутствия России многие не хотят.

Вспомнили премьеры добрым словом и ЕАЭС. Ведь Нурсултан Назарбаев — политический отец этого проекта. И хотя на деле интеграция буксует и выгоды от нее не очень-то очевидны, но это, пожалуй, самый реальный формат сотрудничества постсоветских стран.

СНГ, призванный к жизни на подмену СССР, на деле бессилен, ШОС занят глобальными вопросами. Остается евразийство. Поговаривают, что Назарбаева 29 мая сделают почетным председателем экономического союза.

Похоже, что в Москве уже давно видят в Назарбаеве этакого «смотрящего» от России за Азией и шире за Третьим миром. Мол, он и нам, почти европейцам, понятен, и своих «кочевников» понимает тоже. Идеальный посредник. Вот и сейчас в Астане, точнее уже в городе Нур-Султан, продолжается переговорный процесс по Сирии. Азиатская эта площадка действительно подходит для этого. О том, что это территория некогда русского Казахстана постепенно стали забывать.

Вообще, складывается впечатление, что Россия до сих пор была даже счастлива иметь такого партнера у своих южных границ. Исход русских, вызванный ползучим казахским национализмом, происходивший всю последнюю четверть века, по мнению Кремля, с лихвой перекрывался ровными межгосударственными отношениями, позволяющими создать буферную зону между РФ и опасной Центральной Азией, в первую очередь Афганистаном, и мелкими гешефтами в рамках ЕАЭС.

Таким образом, быстрый или скорый, но неизбежный уход Назарбаева из политической жизни должен восприниматься как рискованное событие, чреватое возникновением турбулентности там, где долгое время была тишь, да гладь. В том числе и для не казахского населения республики.

Тем более, что желающие возглавить волнения уже появились. Живущий в Европе некогда могущественный министр и олигарх Мухтар Аблязов предрек падение режима Назарбаева до конца этого года в результате «мирного госпереворота» с собой во главе.

Целиноград - Астана - Нур-Султан

А пока в Казахстане запущен и идет полным ходом процесс транзита власти. Объявлено, что президентские выборы состоятся уже 9 июня, а не в апреле 2020-го, как планировалось ранее. При этом всё, что имеет форс-мажорный оттенок, вызывает беспокойство по определению. Признание Назарбаева в том, что он готовился к этому процессу три года, особого доверия не вызывают. Обычные мантры политического патриарха, призванные успокоить подведомственное население, внушить людям иллюзию управляемости и контроля.

Фигура и.о. президента страны Касым-Жомарта Токаева также малоубедительна. В азиатской стране лидером может быть только сильный человек. В то время как благообразное прошлое советского дипломата, знание английского и китайского языка, стильные очки Токаева могут впечатлить лишь интеллигенцию, но никак не жителей пыльных аулов, понимающих, что хан то не настоящий. «Токаев - транзитная фигура, не лидер, на Медведева похож», - утверждают знатоки казахстанских реалий. И если в России слабого Медведева вновь сменил сильный Путин, то в Казахстане обратной рокировки уже не будет.

Это понимает и сам Назарбаев, и поэтому озаботился тем, чтобы хотя бы на время «прикрыть» своего протеже. Ради этого он изменил закон, поставив над президентом главу Совета безопасности с полномочиями, позволяющими ему царить над всеми ветвями власти сразу.

Кроме того, накануне объявления о сложении президентских полномочий Назарбаев задействовал политический «громоотвод» - отправил в отставку правительство в полном составе. Теперь возможное недовольство легко купировать переводом стрелок на министров-отставников.

Предпринимая все эти важные, но технические меры, Назарбаев озаботился тем, чтобы накачать свой и без того немалый авторитет. Введенный им титул Елбасы — отца нации — недосягаемая вершина для бывшего сталевара и парторга карагандинского металлургического завода. Выше, чем президент, выше, чем хан. Многие казахстанцы так это и воспринимают. Недаром во многих городах установлены позолоченные контррельефы его ладоней. Если приложиться к оттиску и загадать желание — оно сбудется, верят люди. Какое-то время этот авторитет будет работать на Токаева.

Что тут причина, а что следствие — желание усилить приемника или политическое тщеславие патриарха — не очень понятно. Но, судя по фактам, все-таки первично тщеславие. Ведь последние действия Назарбаева мало отличаются от того, что делали на склоне лет его коллеги по центральноазиатским сатрапиям. Чем переименование Астаны в Нур-Султан, а также центральных проспектов казахстанских городов в честь первого президента принципиально отличаются от золотых статуй туркменского лидера Ниязова и его книги «Рухнама», претендующей на откровение? Да, ничем!

Но, тогда и судьба политического наследия Назарбаев вряд ли будет сильно отличаться от судьбы политического наследия Ниязова. В Туркмении, напомним, золотые статуи свергли, «Рухнаму» запретили, а политическую систему переделали под вкус преемника. Казахстан весьма вероятно тоже ждет демонтаж всего того, что создал Елбасы. Сбалансированная политическая система, сравнительно развитая экономика, относительный социальный мир, более-менее гармоничные межнациональные отношения — всё может пойти прахом уже на следующий день после проводов Назарбаева в мир джиннов и гурий.

Голодомор по-казахстански

Крайними в этой ситуации окажутся русские и русскоязычные. Наши с вами соотечественники, которых родина-мать так и не эвакуировала со ставшей ей чужой земли. Ну, или не удосужилась провести ревизию и пересмотр границ, разделивших наши страны после краха СССР. Более того, всеми силами помогала Назарбаеву купировать попытки отдельных российских граждан устроить «КрымНаш» на севере Казахстана. А попыток таких за 25 лет было несколько. Самую известную предприняла группа Казимирчука, чьи участники в РК были приговорены к длительным срокам заключения.

Затушив на скорую руку межнациональный пожар, выдавливая русских из республики постепенно, будто поджаривая на медленном огне, Назарбаев не прекращал всеми силами строить национальное казахское государство.

Признаков этого процесса множество, начиная с переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану. Устроив политический центр на севере страны хитрый бывший партийный аппаратчик надеялся безусловно застолбить эти земли за новорожденной казахской нацией. Той же цели способствовали новые топонимы на казахский манер. Так, Семипалатинск стал Семеем, Шевченко — Актау, а Усть-каменогрск — Оскеменом.

В отличии от пассионарных бандеровцев, буквально на днях принявших закон, ущемляющий русский язык открыто и без экивоков, ласковый, а кто-то скажет и коварный Назарбаев не стал открыто нападать на русский язык. Напротив, сделал его формально государственным и при каждом удобном случае подчеркивал этот факт. Однако по прошествии пары десятилетий было принято решение о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Следом надписи на русском убрали с денежных купюр. Что это как не фактическое подавление русского языка?

Но отдельное и самое наглядное свидетельство того, что готовится даже не бытовое, а политическое низложение русских, - это история с казахстанским голодомором. По аналогии с голодомором на Украине, который стал одним из столпов тамошней русофобской политики. Речь идет о голоде в СССР 1930-х годов, от которого действительно пострадали миллионы человек. Возможно, виновата коллективизация, но называть это сознательным геноцидом русских против представителей других национальностей просто нелепо. Тем не менее казахстанский голодомор поднят на политический щит. В каждом городе ему установлен памятник. Еще немного и вину за трагедию возложат на ныне живущих там русских. В отсутствии поддержки России многим придется бежать.

Процесс может усугубить уже случившееся массовое переселение в Казахстан из других государств так называемых оралманов — этнических казахов. На правах национальных меньшинств они жили в странах центральной Азии, Монголии, Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая. В соответствии с госпрограммой переселенцы получали жилье, подъемные, их интегрировали в общество. Причем селили оралманов преимущественно в северной части Казахстана. Всего их около 3 млн при населении Казахстана в 17 млн человек. В случае возникновения межнациональных конфликтов эти «новые казахи» первыми призовут выдавливать чужих — русских, немцев и проч. в Россию.