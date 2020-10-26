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«Кастрировать нельзя казнить»: депутаты ГД задумались о наказании педофилов

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 16:52
1 мин
Фото: panorama.pub
Фото: panorama.pub

Депутаты Госдумы предложили по всей строгости наказывать педофилов. По мнению зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, их нужно казнить. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее на РИА Новости появилась информация о том, что сейчас готовится законопроект о химической кастрации педофилов. По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, после того как правительство и Верховный суд выскажут свою точку зрения по этому поводу, документ внесут в Госдуму.

Нилов же считает, что кастрация является слишком мягким и неэффективным наказанием для педофилов. Он напомнил о том, что в Конституции РФ существует статья о смертной казни, и ее необходимо применять в отношении «этих нелюдей», а лечить их и заниматься воспитанием – несправедливо.

«Высшая мера гарантирует, что такие «звери» никогда не окажутся среди людей. Казни заслуживают не только педофилы, но и террористы, казнокрады», – цитирует Нилова «360».

темы
Госдума
казнь
педофил
кастрация
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