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Депутаты Госдумы предложили по всей строгости наказывать педофилов. По мнению зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, их нужно казнить. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее на РИА Новости появилась информация о том, что сейчас готовится законопроект о химической кастрации педофилов. По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, после того как правительство и Верховный суд выскажут свою точку зрения по этому поводу, документ внесут в Госдуму.

Нилов же считает, что кастрация является слишком мягким и неэффективным наказанием для педофилов. Он напомнил о том, что в Конституции РФ существует статья о смертной казни, и ее необходимо применять в отношении «этих нелюдей», а лечить их и заниматься воспитанием – несправедливо.

«Высшая мера гарантирует, что такие «звери» никогда не окажутся среди людей. Казни заслуживают не только педофилы, но и террористы, казнокрады», – цитирует Нилова «360».