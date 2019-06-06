Карта парламентаризма
Карта парламентаризма

Кто и как принимает законы в современных мегаполисах

Какая первая ассоциация с 50 килограммами? У поколения постарше — мешок картошки, у молодежи — занятия в фитнес-центре, чтобы подготовиться к летнему отпуску. Но все не так у депутатов Московской городской думы. Любой из них вспомнит, что ровно полцентнера весил самый тяжелый закон, который им довелось принимать.

События в Мосгордуме не так часто попадают в ленты новостей. Однако это не умаляет работы 45 народных избранников. Именно на них лежит ответственность за принятие генерального плана развития Москвы и всех важных программ. А их реализацией занимается уже мэрия. Раньше, до 1993 года, вместо мэрии и думы был один Московский городской совет народных депутатов, сочетавший в себе и законодательную, и исполнительную власть.

Сегодняшнее разделение ответственности типично для всех современных городов мира. В общем, это тот велосипед, который не надо изобретать. Правда, у каждого мегаполиса, в том числе Москвы, есть свои особенности.

Например, в Лондоне интересы 9 миллионов человек выражают всего 25 депутатов. Более того, только 14 из них избираются непосредственно жителями, а остальные проходят в Лондонскую ассамблею по партийным спискам. Единственное назначение ассамблеи — наблюдать за работой мэра и не допускать превышения полномочий с его стороны. При этом мэр избирается прямым голосованием. За нынешнего градоначальника Садика Хана, пообещавшего построить больше социального жилья и заморозить цены на проезд в общественном транспорте, проголосовали 44% избирателей. Лондонская ассамблея посмотрит, как у него это получится.

В Париже мэра выбирает Совет города из 163 членов от 20 округов. Вот такие непрямые выборы — иногда мэром становится человек, за которого в собственном округе проголосовало меньшинство простых парижан. Важнее просто попасть в Совет и потом получить поддержку большинства коллег.

В Нью-Йорке жители сами избирают и мэра, и членов муниципалитета. Так называется городской парламент.  Народных избранников всего 51 — по числу муниципальных округов. Как и в верховной американской власти, работа городского совета проходит в борьбе между демократами и республиканцами. Оттого нередки привлекающее внимание поступки и заявления с обеих сторон. Бывший спикер муниципалитета Меллиса Марк-Виверито предлагала признать «неполиткорректным» памятник Христофору Колумбу в центре Манхэттена. По ее мнению, монумент оскорбляет эмигрантов из стран Карибского бассейна. Впрочем, нью-йоркцы неохотно ходят на муниципальные выборы. До избирательного участка добирается только каждый четвертый. Наверно, вопросы политкорректности памятников не самые важные для них.

Но вернемся в Европу. В пражском городском совете 11 мест, но и жителей чешской столицы почти в 15 раз меньше, чем москвичей. Вообще, во всей Чехии живет на пару миллионов людей меньше, чем в Москве. Сами жители Праги выбирают только местных депутатов — членов Пражской городской ассамблеи. Всего их 65. На этом волеизъявление горожан кончается. Члены ассамблеи выбирают 11 депутатов из числа своих коллег, в том числе и мэра.

А еще в Чехии бюллетени для голосования присылают по почте. Цвета конвертов различаются в зависимости от выборов. В квадратиках, где россияне могут поставить любой знак, чехи обязаны ставить исключительно крестики — иначе голос не будет засчитан.

В этом году некоторым москвичам тоже удастся проголосовать на дому и даже из любой точки мира – в нескольких избирательных округах на выборах в Мосгордуму. Они пройдут 8 сентября. Впервые в мире электронное голосование провела Эстония. В 2007 году около 3% эстонских избирателей «сходили на выборы» через Интернет, а в 2019-м в сети голосовала половина страны. На местном уровне электронное голосование применяли также в США и Британии.

Пожалуй, у Токио наиболее сложное административное устройство. Дело в том, что Токио — это агломерация из 23 населенных пунктов со статусом города. У каждого из них свои органы власти. Поэтому всем Токио руководит не мэр, а губернатор. Роль парламента выполняет Токийская столичная ассамблея из 127 депутатов, без одобрения которых губернатор не может принять ни одно серьезное решение.

В Швейцарии свои сложности. Выборы и референдумы проводятся здесь по мало-мальски значимым поводам. Если говорить о местной власти, то, например, в парламент Женевы может быть избран любой житель города, имеющий право голоса. Профессиональным политиком быть не обязательно. Тем более, что сессии городского совета проходят в формате общественных встреч, а зарплата депутата зависит от посещаемости.

Кстати, о зарплате. Члены нью-йоркского муниципалитета получают $148,500 в год (почти 900 тысяч рублей в месяц). В Берлине для депутатов зарплат вовсе не предусмотрено, но зато и число депутатов неограниченно, лишь бы не меньше 130. Депутаты Московской городской думы (кроме председателя, двух его замов и глав комиссий) тоже работают бесплатно. Они совмещают законодательный труд с основной деятельностью. 

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Места: Москва
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