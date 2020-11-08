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Карабах, Украина и терроризм — Путин и Макрон обстоятельно пообщались по телефону

Кирилл Савушкин
8 ноября, 2020 10:35
1 мин
Photo
Flickr

В Кремле рассказали о телефонном разговоре, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Главы государств «пробежались» по целому ряду политических вопросов.

По словам пресс-службы президента, наибольшую озабоченность президенты выразили в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. При этом, Путин рассказал о принимаемых Москвой мерах. Кроме того, обе страны продолжат работать с конфликтом в рамках ОБСЕ.

В ходе разговора также был упомянут кризис на Украине. Российский лидер напомнил о минских соглашениях и «нормадском формате» а также о необходимости соблюдения всех соглашений.

Касательно террористических атак, лидеры двух стран выразили готовность продолжать борьбу с таким явлением как терроризм, передает Кремль.

темы
Владимир Путин
Эммануэль Макрон
переговоры
Нагорный Карабах
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