Капкан для Эрдогана: Чем РФ выгодна война турок и курдов

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против сирийских курдов. Двумя днями ранее турецкая авиация начала бомбардировки курдских штабов и баз, а в день объявления войны (будем называть вещи своими именами) артиллерия принялась ровнять с землей заранее разведанные позиции курдского ополчения.

В дело тут же вступили боевики протурецкого движения Джейш Аль-Хурр (запрещенного в РФ решением суда), завязав ожесточенные бои с курдами и их союзниками на севере Алеппо. Фактически, на территории Сирии началась еще одна война, которой формально никто не хотел, но многие желали.

Среди тех, кто может получить прямые и косвенные выгоды от военной авантюры Эрдогана, находится и Россия. А это значит, что пришло время повнимательней присмотреться к тому, что происходит по ту сторону Черного моря.

Смертоносный родник

Целью операции, получившей название «Родник мира» (в другом переводе – «Источник мира»), является очистка приграничных районов от вооруженных отрядов курдов и создание безопасной зоны, куда турецкие власти намерены переместить около миллиона сирийских беженцев: в настоящее время на территории республики находятся около 3,5 миллионов сирийских граждан, бежавших от ужасов войны.



Источник: служба мониторинга конфликтов при глобальном провайдере информации IHS Markit. Штриховкой обозначены сирийские территории, где Турция намерена создать зону безопасности

Стремление избавиться от миллиона лишних ртов вполне понятно. Но неужели Турции обязательно воевать? С точки зрения Анкары – обязательно

Дело в том, что северо-восточная часть арабской республики находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС). Это структура, основу которой составляют курдские отряды самообороны и примкнувшие к ним арабские отряды умеренной оппозиции. Последние сначала воевали против режима Башара Асада,но в 2015 году решили заключить союз с курдами, чтобы остановить наступление «Исламского государства» (организации, запрещенной в РФ).Для Анкары эти силы являются смертельным врагом, поскольку курдские отряды народной самообороны (курд.YekîneyênParastinaGel, YPG) формировались при активном участии боевиков Курдской рабочей партии (она же Рабочая партия Курдистана, РПК) – террористической организации, которая ведет борьбу за независимость курдских районов Турции, то есть, ни много ни мало, выступает за расчленение страны.

Стоит отметить, что возникновение субгосударственного образования Западный Курдистан, или Рожава, как называют его сами курды,стало результатом очень удачного тактического хода Асада. В 2012-м, вскоре после начала гражданской войны, сирийская армия покинула территории компактного проживания курдов, оставив им некоторое количество оружия. Уход лоялистов привел к тому, что власть в этих районах оказалась в руках Высшего курдского совета, который сформировал временное правительство. В 2014-м курды объявили о создании автономного Сирийского Курдистана. В свою очередь Дамаск заявил, что признает образование и готов к переговорам, в том числе и о закреплении его статуса в сирийской конституции.

Благодаря столь гибкой политике Асаду удалось добиться сразу нескольких целей. Во-первых,режим получил очень консолидированного и стойкого союзника, который хоть и не рвался воевать за президента, но и опасности для его сторонников не представлял. Во-вторых, что еще более важно, курдские территории, получившие самоуправление и собственные вооруженные силы,стали для Турции токсичными. Попытка начать вторжение в арабскую республику через пояс курдских земель автоматически означала начало террористической войны в самой Турции. То есть, Анкара оказывалась перед перспективой войны на два фронта.

Уловка сработала, Эрдоган несколько лет не решался ударить по САР, что позволило Асаду дождаться помощи от России

Тем не менее, для Турции существование Курдистана, да еще тесно связанного с РПК – ситуация абсолютно неприемлемая. Протяженность турецко-сирийской границы составляет 822 километра, значительная ее часть проходит по очень сложному ландшафту. Это означает, что в случае очередного обострения ситуации внутри Турции курды смогут наладить каналы поставки оружия и боевиков на территорию северного соседа, а в случае военного поражения – уходить на территорию автономии.

Простая задача – побить смоляное чучело

Эрдоган уже пытался решить проблему военными средствами. В августе 2016-го Турция начала операцию «Щит Евфрата». В соответствии с модой того времени было заявлено, что цель кампании – разгром ИГ. Позже Эрдоган порадовал западную публику заявлением о том, что наступление предпринято ради свержения «кровавого тирана»Асада, из-за которого погибло около миллиона человек.

Естественно, ни то, ни другое объяснение не имели к реальным целям кампании никакого отношения. Предельно честно и прямо о мотивах Анкары высказался министр обороны Турции Фикри Ышик, заявивший, что операция начата с двумя целями: обеспечить безопасность южной границы – и добиться, чтобы «там не было курдов».

Аналогичное высказывание сделал и вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, пояснивший, что Анкара намерена помешать курдам «создать коридор от Ирака до Средиземного моря».К концу года турецкие войска понесли серьезные потери в живой силе и технике, но сумели выдавить курдские отряды на левый берег Евфрата, расчленив северо-западный и северо-восточный курдские анклавы. В марте 2017-го операция была официально завершена.

Однако военная победа не привела к коренному перелому ситуации и решению проблемы «террористов» у границы. Уже в январе 2018-го Турция начала новое наступление. Операция была названа «Оливковая ветвь» и направлена против курдских сил в районе города Африн, на западе сирийского Курдистана. В результате концентрического наступления туркам удалось за два месяца полностью оккупировать анклав и уничтожить около полутора тысяч курдских ополченцев. Собственные потери турецкой армии оказались невелики – от 46 до 78 военнослужащих

Казалось бы, победа: территории захвачены, отряды YPG частично истреблены, частично вытеснены на юг. Однако прошло полтора года, и вот – Турции вновь нужно проводить наступательную операцию.

Ситуация, прямо скажем,неоднозначная. С одной стороны, ползучая агрессия проходит довольно успешно, курдам нечего противопоставить современной авиации и тяжелой артиллерии, а сирийские войска пока не решаются на открытое столкновение с явно более сильной турецкой армией. Однако при этом турки все дальше вторгаются на территории, населенные арабами и курдами, завоевать лояльность которых у Анкары просто нет шансов. Фактически, Анкара влезает в войну, которую не может ни выиграть, ни закончить по своей воле. В похожей ситуации когда-то оказались американцы во Вьетнаме, а позже – и Советский Союз в Афганистане.С той лишь разницей, что ни афганцы в СССР, ни вьетнамцы в США не составляли сколько-нибудь значительной части населения.

Другое дело – курды. В Турции на их долю приходится от 15 до 25% от общего числа граждан. Открытый геноцид их соплеменников может привести не только к очередному взрыву террористической активности (а в 2015-м дело дошло до уличных боев, в ходе которых боевики РПК обороняли целые города и жгли турецкую бронетехнику), но и к активизации протестного голосования, чем могут воспользоваться политические противники Эрдогана. Политологи и без того отмечали, что в последние годы наметился альянс курдского меньшинства и образованной части среднего класса, сильно недовольного исламизацией общества, проводимой Эрдоганом

«Родник мира» уже привел к тому, что турецкий лидер оказался в международной изоляции. Франция и Германия осудили начало кампании против курдов, а чтобы предупреждение имело больше веса, Берлин ввел эмбарго на продажу Турции оружия (Анкара является его крупнейшим покупателем). Глава США Дональд Трамп пригрозил уничтожить турецкую экономику, хотя еще недавно упрекал курдов в том, что они «не помогли США в Нормандии» и вообще во Второй мировой. Лидеры России и Ирана ограничились вкрадчивыми предостережениями, предложив вспыльчивому коллеге еще раз подумать о последствиях своих решений.

Причина столько дружного осуждения состоит в том, что сильная и стабильная Турция никому не нужна. Тем более – не нужна диктатура, опирающаяся на идеологию османизма, которую с упорством, достойным лучшего применения, строит Эрдоган. По этой причине неудачам Анкары в одинаковой степени будут рады и ее союзники по НАТО, и Иран, и, конечно,Россия.

Москве выгодно как ослабление Турции, так и ее международная изоляция. Чем сильнее Эрдогана лупят США и унижают в Евросоюзе, тем приличнее он вынужден себя вести в отношении северного соседа. Анкара в качестве союзника нужна не потому, что от нее может быть польза, а лишь затем, чтобы он нее не было вреда (например, чтобы турки не сбивали наши бомбардировщики). И в этом плане, чем больше у турецких властей будет внешних и внутренних проблем, тем легче и приятнее будет с ними общаться.

Универсальный союзник, токсичный союзник

Курды – 40-миллионный разделенный народ, не имеющий своего государства. Примерно половина из них проживает в Турции (Северный Курдистан), 7 млн человек – в Ираке (Южный Курдистан), 10 млн – в Иране (Восточный Курдистан) и порядка 2,5 млн – в Сирии (Западный Курдистан). Стремление создать свое государство и обрести политическую субъектность делают их принципиальными противниками Анкары, Багдада и Тегерана. Именно поэтому, начав в свое время войну против Саддама Хусейна, американцы сделали ставку на союз с курдами. По понятным причинам, к настоящему времени наибольших успехов в строительстве собственного государства курды добились в Ираке, наименьших – в Иране.

Позже администрация Барака Обамы использовала курдов в качестве ударной силы в борьбе с ИГ. Однако понятно, что Вашингтон не столько стремился уничтожить халифатчиков, сколько изображал беспощадную борьбу, а раз так – то и курды ему были нужны постольку-поскольку. При этом развитие Иракского Курдистана сильно портило американцам отношения с Багдадом, а начавшаяся в 2015-м война курдского ополчения с турецкой армией и вовсе поставила перед выбором, кого поддерживать: выкормленное с руки субгосударственное образование или союзника по НАТО.

По сути, Вашингтон стал сливать курдов еще во время операции «Щит Евфрата». Госдеп потребовал от турецкой армии и YPG прекратить сражаться между собой и сосредоточиться на борьбе с ИГ. Однако никаких мер к тому, чтобы стороны услышали это требование, принято не было, и слова американских дипломатов так и остались словами. Эта безвольная позиция и развязала руки Эрдогану, позволив нанести нарождающемуся курдскому государству болезненные удары. Вывод же американского спецназа с территорий, контролируемых СДС, произведенный за несколько дней до начала нынешней операции по приказу Трампа, и вовсе дал зеленый свет ликвидации курдской автономии на сирийских землях

Естественно, курдские лидеры понимали, к чему идет дело. Но пока Пентагон присылал инструкторов и бесплатное оружие, деваться с американской подлодки было особенно некуда. Теперь же уход янки развязывает им руки, а удары турецкой авиации серьезно мотивируют к расширению кругозора и поиску новых союзников.

Наиболее очевидный вариант – попроситься под крыло к России. Тем более, что опыт проигравшего войну Асада наглядно показывает: Москва может вытащить даже из совершенно безнадежной ситуации. Собственно, просьба к Москве и Дамаску защитить курдов от турецкой агрессии уже прозвучала:

«России и Дамаску следует взять на себя ответственность за защиту нашего региона от нападения Турции, потому что это также поставит под угрозу интересы России... Мы всегда признавали и верили в важность ведения серьезного диалога с Дамаском, и мы всегда будем открыты к тому, чтобы достичь этой цели. Россия могла бы сыграть в этом роль, и мы верим, что это будет иметь исключительно важное значение», – заявил в разговоре с «РИА Новости» советник администрации курдской Автономии севера и востока Сирии Бадран Джакурд

Тринадцатая русско-турецкая

Пойдет ли Россия на открытый союз с курдами? Скорее всего, нет. Поддержка их борьбы автоматически отравит отношения с Ираком (одним из главных импортеров нашего оружия), Ираном и самой Турцией. Конфронтация ни с одним из этих государств не входит в список национальных интересов РФ.

Но будет ли Москва негласно поддерживать курдов? Вполне возможно. В январе 2016-го начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщал, что российские ВКС наносили удары по позициям игиловцев и интересах «патриотических сил, ведущих борьбу с международными силами». Названные им населенные пункты позволили экспертам понять, что российские самолеты расчищали путь отрядам YPG, которые в тот момент наступали на Ракку.

Западные эксперты отмечали, что турецкая попытка вести войну против сирийского режима руками туркоманов и джихадистов полностью провалилась. Турецкая разведка не смогла выстроить четкого взаимодействия между отрядами боевиков и добиться их скоординированных действий. Неспособность организовать своих сторонников и вынудила Анкару прибегнуть к дуболомной тактике открытых вторжений

Россия и Иран,напротив, имеют огромный опыт успешного ведения гибридных войн. Это значит, что чем дальше продвинутся турецкие войска, тем выше вероятность, что курдов появятся переносные зенитные и противотанковые комплексы и люди, умеющие с ними профессионально обращаться. Вряд ли такое развитие событий будет сопровождаться громкими политическими заявлениями и предъявлением ультиматумов. Скорее всего,российский МИД вновь выразит сожаление и предложит провести конференцию на территории какой-нибудь из третьих стран, обсудить соблюдение международного права и конкретные шаги по нормализации ситуации.