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Политика

Канцлер Австрии позвонил Путину с предложением по поводу российско-американской встречи

Лилия Караева
30 апреля, 2021 17:32
1 мин
Лилия Караева
30 апреля, 2021 17:32
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Австрийская сторона инициировала разговор с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил российскому лидеру Вену в качестве возможного места для его встречи с главой США Джо Байденом.

Данный вариант будет использован, если стороны достигнут соответствующей договоренности. В ходе беседы политики обсудили актуальные вопросы российско-австрийских отношений: борьбу с коронавирусом и активизацию работы разных механизмов сотрудничества.

Курц и Путин поговорили о ситуации в Беларуси. Российский лидер подчеркнул недопустимость вмешательства извне.

«Затрагивался и вопрос об Алексее Навальном», - заявили в Кремле, не уточнив, в каком ключе обсуждалась эта тема.

Курц поблагодарил за приглашение на Петербургский международный экономический форум. Он подтвердил участие - на основном пленарном заседании канцлер выступит в видеоформате, пишет «Интерфакс».

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Себастьян Курц
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