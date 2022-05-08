Канны отказались принимать российских сотрудников СМИ
Организаторы Канского фестиваля официально отказали в приёме российских журналистов из-за военной кампании РФ в Украине. Об этом стало известно изданию The Wrap, побеседовавшему с двумя журналистами из РФ.
По словам собеседников, об отказе принимать российских журналистов заявила глава пресс-службы международного кинофестиваля в Каннах Агнес Лерой. Организаторы ожидали, что ситуация с боевыми действиями РФ в Украине стабилизируется и позволит допустить участие представителей РФ, но этого не произошло. Так как до начала фестиваля осталось меньше двух недель, российским журналистам решено отказать в аккредитации.
Отметим, несмотря на запрет для делегаций из РФ, в Каннах будет представлена работа российского режиссёра. Ею станет фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», который прошёл в основной конкурс.