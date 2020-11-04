Фото: Twitter

Американский рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Однако он все же оставил надежду избирателям, заявив о том, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

«Бог так хорош. Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я действительно доверяю...за себя», – написал артист в своем Twitter-аккаунте.

В следующей публикации Канье Уэст просто опубликовал свою фотографию, подписав ее «KANYE2024».

Впервые о намерении баллотироваться в президенты США рэпер заявлял в 2015 году. Тогда речь шла о выборах 2020 года, но, видимо, что-то пошло не так. Несколько лет артист открыто поддерживал политику Трампа и даже встречался с ним.