Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента США

Политика

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Американский рэпер Канье Уэст закончил свою недолгую политическую карьеру, прекратив участие в предвыборной гонке за пост президента США. Всего неделей ранее Уэст заявлял, что серьезно настроен участвовать в выборах.

«Он вышел», - подтвердил специалист по подготовке к выборам и консультант Уэста Стив Крамер.

На прошлой неделе некоторые СМИ, со ссылкой на семью Уэста, сообщали, что у музыканта возможен приступ биполярного расстройства, сообщае Forbes.

Канье Уэст Впервые заявлял о намерении баллотироваться в президенты США в 2015 году. В начале июля он снова заявил о своем намерении.