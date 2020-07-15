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Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента США

Антон Мельников
15 июля, 2020 18:17
1 мин
авыа
Flickr

Американский рэпер Канье Уэст закончил свою недолгую политическую карьеру, прекратив участие в предвыборной гонке за пост президента США. Всего неделей ранее Уэст заявлял, что серьезно настроен участвовать в выборах.

«Он вышел», - подтвердил специалист по подготовке к выборам и консультант Уэста Стив Крамер.

На прошлой неделе некоторые СМИ, со ссылкой на семью Уэста, сообщали, что у музыканта возможен приступ биполярного расстройства, сообщае Forbes.

Канье Уэст Впервые заявлял о намерении баллотироваться в президенты США в 2015 году. В начале июля он снова заявил о своем намерении.

темы
США
выборы
президентская кампания
музыкант
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