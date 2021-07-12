Кандидата в горсовет Липецка задержали в последний день сдачи подписей из-за неуплаты алиментов
Липецкого кандидата в городской совет Дмитрия Красичкова задержали из-за неуплаты алиментов в последний день подачи подписей для участия в голосовании. В момент задержания молодой человек как раз заходил в здание территориальной избирательной комиссии №35.
Супруга Красичкова, Дарья, рассказала «Медиазоне», что зимой бывшая жена Дмитрия подала исполнительный лист, согласно которому кандидат в горсовет должен выплатить алименты. Суд, рассмотрев дело, действительно обязал Красичкова выплатить алименты бывшей супруге, однако сумму установил равную нулю.
В суде это объяснили тем, что пока не посчитали, сколько Дмитрий должен заплатить. Молодой человек подал жалобу на отмену этого исполнительного листа и попросил пересчитать сумму. Однако, по словам бывшей жены Красичкова, ему отказали.
Супруга Дмитрия утверждает, что с января он помогал сыну, переводил ему деньги на карту. Однако зачесть это суд не смог, так как суд указал другой счет. Сумму, которую Красичкову нужно выплатить бывшей супруге и сыну, не названа до сих пор.
Молодой человек полагает, что все эти махинации проворачиваются с единственной целью: помешать Дмитрию сдать подписи для участия в выборах. Сейчас он находится в отделе полиции.