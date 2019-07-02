Кандидат в Мосгордуму Соболь попалась на подкупе избирателей после подделки подписей
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Кандидат в Мосгордуму Соболь попалась на подкупе избирателей после подделки подписей

Действия девушки могут обернуться для нее уголовным делом

До выборов в Мосгордуму осталось два месяца. До 5 июля кандидаты должны сдать подписи. Времени осталось совсем немного, поэтому ситуация обостряется. Наиболее горячая обстановка в 43 избирательном округе, от которого собирается баллотироваться соратница Навального Любовь Соболь. Она известна своими скандальными выходками, о которых ранее писали журналисты ФАН. Теперь они выпустили новое расследование о том, как юрист так называемого ФБК пытается провернуть махинации с подписями.

Действия Соболь могут обернуться для нее уголовным делом по статье 142 УК РФ, а также по пункту 2 статьи 56 закона 67, который запрещает кандидатам и их доверенным лицам подкупать избирателей любыми способами.

14 июня соратница Навального заявила о наличии у нее 500 подписей. Спустя пять дней она сказала уже о 1 861 подписи, а на следующий день их стало более 2000. Получается, что примерно две недели команда Соболь «простаивала», а потом начала собирать по 300 подписей в день.

Какая-то очень подозрительная активность. Это отметили и известные люди. Например, журналист Антон Красовский рассказал, что ранее сам собирал подписи и знает, как это сложно.

«Так что, улыбнувшись, могу сказать, что если б никому не известные молодые люди с легкостью стрясывали с москвичей по 500 подписей за день, то никаких проблем с участием в выборах у инициативной молодежи у нас бы не было. Конечно же, всем понято, что человек, заявляющий, что собирает 300 или 500 подписей в день, не собирает, а либо ждет, когда ему их нарисуют, либо собирается сняться», - заявил он.

Свое мнение высказала и журналистка Леся Рябцева. Она предположила, что другой соратник Навального, Леонид Волков, на фоне происходящего должен заявить о снятии Соболь с выборов:

 «Я так понимаю, теперь самый честный и справедливый на свете Леонид Волков попросит Соболь снятся с выборов, м? Или это работает только в одну сторону, в сторону противников?»  — написала Рябцева.

Журналисты ФАН решили провести по этому поводу собственное расследование. На сайте politrabota.ru жителям 43 округа, то есть Арбата, Хамовников и Пресни, предлагается обменять свои подписи на деньги. Для этого нужно явиться в Центр сбора подписей за «независимых» кандидатов Навального по адресу Рождественский бульвар, 10/7.

Корреспондент издания пришел туда. По его словам, сборщик подписей за Соболь по имени Иван обещал 500 рублей за автограф в пользу своего кандидата. На видео молодой человек пытается скрыть надпись «Любовь Соболь» на своей майке».

Юрист Андрей Зорин прокомментировал эту ситуацию. По его словам, действия Соболь попадают под пункт 2 ст. 56 закона №67, который запрещает кандидатам, а также их доверенным лицам и помощникам осуществлять подкуп избирателей в любой форме.

Обычно такие схемы применяются «слабыми» кандидатами, которые не могут собрать подписи честно и самостоятельно. Чтобы не попасться на мошенничестве, они нанимают людей, которые занимаются подделкой подписей.

У Любови Соболь нет политической программы. Она неинтересна москвичам, а ее постоянные скандальные выходки вызывают у горожан лишь отторжение. Недавно в Пресненском районе сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику» по изготовлению поддельных подписей за нее. За это все участники происходящего могут стать фигурантами уголовного дела по 142 часть 2.

В первую очередь, за нарушение закона должна ответить главная виновница. Она не просто опозорилась как кандидат в Мосгордуму, но и подставила людей. Сама соратница Навального игнорирует все вопросы журналистов по этому поводу.

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