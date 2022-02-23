Канада 23 февраля прислала на Украину второй самолет с летальным оружием
Канада прислала Украине второй самолет с летальным оружием. Первый прибыл 19 февраля.
О поставках новой партии оружия сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она написала в Twitter: «Сегодня наши Вооруженные Силы Канады совершили вторую доставку оружейной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров».
Ананд пообещала поддерживать Украину и дальше, защищать ее суверенитет и независимость.
Ранее Канада приняла решение поставить Украине летальное оружие на сумму 6,1 млн долларов. Кроме того, ей будет оказана финансовая помощь в размере 500 млн долларов.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Встал вопрос, в каких границах будут признаны республики. Глава государства заявил, что их признали в тех границах, которые прописаны в Конституциях республик, то есть в пределах Луганской и Донецкой областей.