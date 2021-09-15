«Кампания Кремля против независимой журналистики» дала свои плоды – антикоррупционеры уходят из России
В России прекратит свою работу Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Причиной отказа от деятельности в стране названа «кампания Кремля против независимой журналистики».
Главный редактор OCCRP Дрю Салливан пояснил, что сейчас работа центра может нанести «больше вреда, чем пользы» российским журналистам. Организация убеждена, что российские власти, «по своему обыкновению», за сотрудничество с OCCRP будут наказывать своих же граждан.
При этом центр подчеркивает, что публикации о «масштабной коррупции» в России будут продолжаться.
Салливан напомнил, что за последнее время большая часть партнеров OCCRP из России были включены в список «нежелательных организаций» или «иностранных агентов». На СМИ с таким статусом накладываются жесткие требования, что усложняет их работу. Многие в итоге вынуждены прекратить свою деятельность, сообщает Znak.com.