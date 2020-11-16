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Каким образом Дональд Трамп смог попасть в фильм «Один дома 2» рассказал кинематографист

Артем Денисов
16 ноября, 2020 06:01
1 мин
фильм
Кадр: youtube.com

Режиссер фильма «Один дома 2» Крис Коламбус сообщил, каким образом действующий президент США Дональд Трамп попал в кинокартину.

Как заявил кинематографист, команда выбрала для съемок фильма отель «Плаза», который тогда принадлежал Трампу. Однако когда будущему лидеру США передавали гонорар, тот выдвинул необычное условие. «Единственный способ, при котором вы сможете проводить съемки в отеле, — это если я буду в фильме», — сказал Трамп.

Коламбус решил оставить сцену с Трампом из-за того, что она понравилась зрителям на первом показе фильма, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, состояние Дональда Трампа за последний год сократилось на 10% (300 миллионов долларов). Агентство Bloomberg полагает, что наибольший удар по капиталу американского лидера нанесло снижение стоимости Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке и 70-этажного небоскреба Trump Building на Уолл-стрит.

темы
США
кино
Трамп
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