Какие симптомы одиночества Александра Лукашенко стали очевидными?

Политика

Тема одиночества президента Беларуси Александра Лукашенко - ключевая в последние недели. На симптомы одиночества у белорусского лидера обратил внимание независимый аналитик Сергей Чалый.

Он вспомнил недавний казус главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который показал, как ударяет по репутации общение с Лукашенко.

«Решающим в решении отобрать у Беларуси чемпионат мира стал отказ спонсоров поддерживать мероприятие в Беларуси. Это нечто новое и это важное событие, ведь чемпионат был важен как способ не мытьем, так катаньем вернуться к обсуждению неких вопросов с иностранными делегациями — пусть это вопросы размещения, аккредитации журналистов и т.п., но все равно — диалог. А для властей очень важно оказаться в позиции, когда с ними надо что-то решать», - считает эксперт.

На одиночество Лукашенко указывает еще один «симптом». Речь идет о посещении ОМОНовцами с семьями Дворца Независимости. Чалый обратил внимание на малочисленность группы.

Третий признак - репортажи государственных СМИ Беларуси с Крещения, пишет Tut.by. В них показано, что Лукашенко наколол дров в компании шпица по кличке Умка. Президент попарился в бане и окунулся в прорубь.

«Насколько гнетущее впечатление производят эти кадры! Абсолютный мрак и одиночество», - оценил Чалый.

Ранее Лукашенко объяснил, почему инаугурацию пришлось проводить тайно.