Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Какие симптомы одиночества Александра Лукашенко стали очевидными?

Лилия Караева
2 февраля, 2021 15:25
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 15:25
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Тема одиночества президента Беларуси Александра Лукашенко - ключевая в последние недели. На симптомы одиночества у белорусского лидера обратил внимание независимый аналитик Сергей Чалый.

Он вспомнил недавний казус главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который показал, как ударяет по репутации общение с Лукашенко.

«Решающим в решении отобрать у Беларуси чемпионат мира стал отказ спонсоров поддерживать мероприятие в Беларуси. Это нечто новое и это важное событие, ведь чемпионат был важен как способ не мытьем, так катаньем вернуться к обсуждению неких вопросов с иностранными делегациями — пусть это вопросы размещения, аккредитации журналистов и т.п., но все равно — диалог. А для властей очень важно оказаться в позиции, когда с ними надо что-то решать», - считает эксперт.

На одиночество Лукашенко указывает еще один «симптом». Речь идет о посещении ОМОНовцами с семьями Дворца Независимости. Чалый обратил внимание на малочисленность группы.

Третий признак - репортажи государственных СМИ Беларуси с Крещения, пишет Tut.by. В них показано, что Лукашенко наколол дров в компании шпица по кличке Умка. Президент попарился в бане и окунулся в прорубь.

«Насколько гнетущее впечатление производят эти кадры! Абсолютный мрак и одиночество», - оценил Чалый.

Ранее Лукашенко объяснил, почему инаугурацию пришлось проводить тайно.

Поделиться
ТЕГИ
Александр Лукашенко
Одиночество
Крещение
Рене Фазель
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!