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В Японии обозначили границы территориального спора с Россией. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает предметом переговоров определение принадлежности всех островов южной части Курил.

Выступая на пленарном заседении верхней палаты парламента, Суга сказал: «Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны».

Он продолжает настаивать, что подписание мирного договора будет возможно при передаче всех четырех островов Японии.

«Это последовательная позиция нашего правительства, в ней нет изменений», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что в Японии придерживаются курса на решение территориального спора и заключение мирного договора, пишет ТАСС.

Ранее Суга заявил о намерении решить вопрос с договором и не оставлять его следующим поколениям. Предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ также планировал забрать у России острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.