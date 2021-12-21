Как вместо Макрона в Мали приветствовали российских специалистов
Президент Франции Эммануэль Макрон опрометчиво спланировал свое турне по странам Африки не убедившись, что на континенте его ждут.
Сперва французский лидер планировал посетить Мали, однако власти Бамако узнали о визите Макрона из СМИ, а не по дипломатическим каналам. Такое грубое пренебрежение приличиями вызвало негодование в Мали. Правительство африканской страны назвало несколько условий, на которых готово провести переговоры с французским лидером.
Во-первых, власти Мали требовали исключить из повестки обсуждение предстоящих президентских и парламентских выборов. Во-вторых, Бамако отказалось поднимать вопрос присутствия в Мали бойцов «ЧВК Вагнера», которые занимаются обучением местных силовых структур. Оба вопроса являются внутренним делом страны и не подлежат обсуждению с представителями других стран.
Поскольку Париж не смог гарантировать выполнение условий Бамако, то поездку Макрона пришлось отменить. Аналитик Алексей Суконкин уверен, что произошедшее сильно сказалось на французском президенте.
«Эммануэль Макрон в печали. Впрочем, как и вся внешнеполитическая ветвь Франции, отвечающая за бывшие колонии в Африке: похоже, что Париж окончательно утратил над республиками контроль. Несколько дней назад власти Мали дали понять президенту Франции, что встреча с ним возможна лишь при условии, что он не станет вмешиваться в подготовку к парламентским и президентским выборам, а также откажется от призывов расторгнуть договор с «ЧВК Вагнера». Исходя из того, что это были главные вопросы на повестке дня, Макрон в Мали не появился – власти республики посчитали его присутствие неуместным», — отметил эксперт.
После Мали президент Франции собирался заехать в Центральноафриканскую Республику, однако и для Банги визит Макрона стал неожиданностью. В результате посольству пришлось поспешно разместить приветственные плакаты в столице. Однако представители центральноафриканского президента Фостен-Арканджа Туадера сообщили, что глава государства находится в зарубежном турне, а его график слишком плотный, чтобы найти в нем окошко для французского президента. По слухам, Туадера также отклонил предложение прилететь в Париж.
«С не меньшим скандалом сорвался визит Макрона в другую африканскую страну. Вообще, если говорить о ситуации в целом, то указанные страны не особо то и желают видеть на своей земле главу Франции. С момента, как в 2013 году в Мали появился французский воинский контингент, призванный бороться с терроризмом, ситуация, характеризующая общественную безопасность, только ухудшилась. Много проблем создали для жителей ЦАР представители миротворческого контингента. Специалисты, изучающие обстановку в этих странах, говорят в один голос, что рост числа террористических группировок, действующих в Мали и ЦАР, стал возможен не в результате попустительства Франции, но и при её прямом участии.
По информации из ряда источников, вместо делегации во главе с французским лидером, в Бамако прилетел борт с российскими военными, инструкторами и представителями Россотрудничества.
«При этом, как считают специалисты, влияние российских инструкторов, фактически возродивших вооруженные силы республик, коренным образом меняет ситуацию в сторону улучшения. Так, в ЦАР, обученные российскими инструкторами местные спецслужбы смогли обеспечить достойный уровень безопасности при проведении выборной кампании. Власти Мали также возлагают большие надежды на опыт российских инструкторов. Все это в комплексе с другими тенденциями, формирует настоящую самостоятельность африканских государств, в настоящее время избавляющихся от колониального наследия», — полагает Суконкин.
Макрон, мечтающий о славе Наполеона, рассчитывал на великодушный прием в Африке. Однако он не учел, что ситуация сильно изменилась. Годами Париж поддерживал боевиков, эксплуатировал природные ресурсы региона, отказывал в финансировании при малейшем несогласии с политикой Елисейского дворца и тд. Неудивительно, что страны континента стали искать более надежных союзников.
Таким образом идея о блистательном африканском турне потерпела оглушительное фиаско. Вместо французской делегации в Бамако с почестями встречали российскую.