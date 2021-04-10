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Политика

Как в девяностые. Лидер КНДР призвал население страны готовиться к голоду

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 15:58
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 15:58
1 мин
Kremlin Pool/Globallookpress.com
Лидер КНДР призвал население готовиться к голоду

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал жителей страны готовиться к тяжёлому кризису и голоду. Это заявление он сделал на партийной конференции.

По словам Ким Чен Ына, страна снова сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью и эта угроза сравнима с голодом 90-тых годов, который получил название «Трудный марш». Тогда, после развала СССР, КНДР потеряла основного союзника и помощника, в результате скончалось из-за голода около 3 миллионов людей.

Сейчас страна оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, так как власти решили полностью закрыть границы, остановив даже торговлю с Китаем.

Из-за кризиса стоимость одного килограмма кукурузы в стране уже сильно повысилась и местами стоит больше, чем средняя зарплата северокорейца за месяц, сообщает Би-би-си.

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Кризис
Ким Чен Ын
КНДР
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