Как в девяностые. Лидер КНДР призвал население страны готовиться к голоду

Политика

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал жителей страны готовиться к тяжёлому кризису и голоду. Это заявление он сделал на партийной конференции.

По словам Ким Чен Ына, страна снова сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью и эта угроза сравнима с голодом 90-тых годов, который получил название «Трудный марш». Тогда, после развала СССР, КНДР потеряла основного союзника и помощника, в результате скончалось из-за голода около 3 миллионов людей.

Сейчас страна оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, так как власти решили полностью закрыть границы, остановив даже торговлю с Китаем.

Из-за кризиса стоимость одного килограмма кукурузы в стране уже сильно повысилась и местами стоит больше, чем средняя зарплата северокорейца за месяц, сообщает Би-би-си.