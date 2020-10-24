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В России существует экспертное лобби, которое продвигает тезисы и идеологию Турецкой Республики. Называющие себя «политологами» и «журналистами», пропагандисты ведут подрывную работу в информационном поле РФ. И на фоне разгоревшегося конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном при поддержке Турции стало отчетливо видно, кто из экспертов и публицистов открыто транслирует протурецкие идеи.

Профессиональные агитаторы

Любая война порождает огромный пул профессиональных лжецов и агитаторов, которые будут работать за высокий прайс, обслуживая ту или иную сторону конфликта. Раскручивая свою пропагандистскую кампанию по Нагорному Карабаху, Анкара задействовала широкий пул российских экспертов. Они занимаются тем, что оправдывают турецкую экспансию в Закавказье и не приемлют роль России как миротворца и ключевого арбитра между Баку и Ереваном.

Всех этих экспертов объединяет ряд тезисов, которые они постоянно продвигают в своих высказываниях. Однако если обратиться к истокам этих мнений, выяснится, что все они были озвучены в официальных заявлениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пресс-секретаря президента Ибрагима Калына, главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу и министра обороны Хулуси Акара. Вслед за ними данные тезисы начали повторять протурецкие пропагандисты:

1) Общее заявление о том, что Азербайджан ведет справедливую войну в Нагорном Карабахе. Обострение ситуации в Закавказье и серьезные потери азербайджанских войск, несмотря на успехи на фронте, вынуждают Турцию прибегать к оправданию деятельности своего союзника.

2) Общий тезис о том, что без Турции проблему Карабаха не решить. Данный посыл принуждает всех международных посредников учитывать мнение Анкары по ситуации в Карабахе

3) Общее мнение о том, что Россия проиграла Закавказье после того, как со своими амбициями туда вошла Турция. Это заявление неоднократно звучало из уст турецких экспертов и представителей СМИ - таких, как Yeni Safak и TRT.

4) Общая уверенность в том, что Минская группа ОБСЕ (Россия – Франция - США) по Карабаху не работает. Такая фраза намекает или говорит открытым текстом, что Турция и Азербайджан должны все решить сами – военным путем, без учета мнения Москвы, Парижа или Вашингтона.

Востоковед на деньги Анкары

Некоторые из экспертов турецкого лобби уже давно ведут активную деятельность в русскоязычном информационном пространстве и давно занимаются пропагандистской деятельностью. Один из таких деятелей – востоковед Кирилл Семенов, который обычно себя приписывает к несуществующему Центру исламских исследований Института инновационного развития.

О том, что Семенов – явный ставленник Турции в российской медиасфере, неоднократно сообщалось в СМИ. Данный эксперт неоднократно был уличен в том, что повторял слово в слово фейки по Сирии, созданные в Турции. Сейчас же Кирилл Семенов продвигает тезисы Турции по Нагорному Карабаху, принижая роль России на Южном Кавказе.

«Турция никаким образом Россию там не потеснит. Она лишь заполняет тот вакуум, который Москва была заполнить не в состоянии», - заявляет Семенов в своем Telegram-канале.

Так, например, по мнению Семенова, на стороне Армении в конфликте в Карабахе участвуют группировки, признанные в Турции террористическими – в частности, «Рабочая партия Курдистана» (РПК), «Курдские отряды самообороны» (YPG) и «Армянская секретная армия освобождения». Об этом Семенов сообщал в своей заметке для турецкого портала TRT Russian – говоря об истории этих группировок, востоковед намекал на их участие в современном конфликте. Однако эксперт не упомянул, что сообщения о действиях курдских отрядов в Карабахе ничем не подтверждены, а АСАЛА прекратила свою деятельность в конце 90-х.

https://www.trtrussian.com/mnenie/armyanskie-radikalnye-i-terroristicheskie-gruppirovki-iz-xix-v-xx-vek-3178086

Кроме того, Кирилл Семенов, рассуждая о текущей обстановке в Карабахе, сознательно принижает роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Несмотря на то, что Армения даже не обращалась в ОДКБ по поводу защиты страны от азербайджанской агрессии, Семенов позволяет себе заявлять, что организация бросит своего члена, тем самым принижая статус ключевой военной структуры СНГ.

«Если речь идет об ответных действиях против Армении, которая первой применила вооружение против Азербайджана, никакое ОДКБ не будет вписываться за Армению, в том числе и Россия», - заявлял Семенов в интервью «Вечерней Москве».

https://vm.ru/policy/834976-karabahskaya-vojna-stavki-rastut-vozmozhna-li-russko-natovskaya-vojna

Из военного экспертов – в турецкоподданного

Существенную часть пула экспертов на службе Анкары пополнили самые разные деятели информационного поляРоссии. Любопытно, что человек, который называет себя «государственником», в любой момент может оказаться протурецким пропагандистом.

Одним из таких переобувшихся «государственников» стал Игорь Коротченко, военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона». С началом конфликта в Карабахе Коротченко внезапно занял протурецкую и проазербайджанскую позиции. Помимо открытой критики в адрес Армении, Коротченко так же позволил усомниться в деятельности ОДКБ и не поверил в существование новой идеологии Турции на возврат былого величия Османской империи.

«Сегодняшнее выступление Путина по конфликту в Карабахе вызвало тяжёлый облом у всех тех агентов влияния Еревана (и их спонсоров), которые трубили о новом неоосманизме и призывали Кремль ввести российские войска в Карабах для спасения Пашиняна», - заявил Коротченко в своем Telegram-канале.

Эксперт забыл упомянуть, что вопрос неоосманизма стоит в Анкаре со времен гибели Османской империи. В 1920 году депутатами последнего имперского парламента была дана клятва Misak-i-Milli (известная как «Национальный обет Турции»), согласно которой все земли, населённые представителями турецкой нации, должны быть в составе Турции. На волне неоосманизма президент Эрдоганнеоднократно заявлял, что Турция остается приверженаэтой клятве, а значит неизменно продолжит свою экспансию, в том числе и против России.

Но все это Игоря Коротченко не волнует. Telegram-канал «Записки авантюриста» считает, что эксперт был куплен Турцией и Азербайджаном:

«Не пора ли тебе, дядя, на ПМЖ в Баку? Не, мы все понимаем, денях взял. Отрабатывать нужно. Но ты ж позоришь весь политтехнологический пул. Тексты – г***о, подписчики – боты, реклама куплена. Нельзя так работать, фу! Заказ надо исполнять качественно, или вообще не браться».

Протурецкий коммунист

Еще один пример переобувания из «государственников» в протурецкие агенты влияния – это Максим Шевченко. Изначально позиционировавший себя коммунистом и интернационалистом, он информационно поддерживаетТурцию в продвижении в Карабахе, находясь при этом, по данным нашей редакции, в Стамбуле.

Как и вышеперечисленные авторы, Шевченко практически полностью повторяет мнение турецкого президента Эрдогана о том, что Россия якобы не смогла предложить адекватного выхода из ситуации в Карабахе и теперь Азербайджан все решает сам силовым методом.

«Вот и цена всем этим политическим играм, когда народы берутся за свою историю и творят свою историю на наших глазах. Главный субъект переговоров - это солдат азербайджанской армии», в таком ангажированном ключе Шевченко отнесся к заявлению Владимира Путина о ситуации в Карабахе.

Заявления других российских высокопоставленных лиц также вызывают у Шевченко приступы ярости. Например, в ответ на заявление руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о нахождении на сторнеАзербайджана боевиков из Сирии, журналист обвинил главу СВР в фейкометстве.

«Вы что, на подряде у армян? Или вы спелись с Макроном, который озвучивает фейки?» - сказал Шевченко.

Кроме того, Максим Шевченко выступил одним из разжигателей конфликтов и полемики в Сети, заявив, что Азербайджан якобы вынудили обстоятельства начать войну в Карабахе. «Любая азербайджанская мать сегодня благословит своего сына на эту войну, поверьте. Довели народ до такого состояния», - заявлял журналист.

Все эти, а также другие факты сотрудничества Шевченко, Семенова и Коротченко с протурецким лобби в России неоднократно поднимались экспертами. Согласно их общему мнению, деятели российской медиасферы получали деньги от Баку и Анкары для продвижения их национальных интересов.

«Что забыл господин Шевченко, так это то, что Россия как раз выступает посредником в мирном решении этого конфликта, а вовсе не стремится к его эскалации, держит нейтралитет между странами, призывая остановить войну и кровопролитие, - писала в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ Мария Бутина. – Но у господина Шевченко есть лучшее решение, впрочем, стандартное: все узурпаторы, всех уничтожить и взять власть. Как это поможет ситуации в Нагорном Карабахе – неясно, да и не важно».