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Политика
Как США в Афганистане: ЕС предложил радикальный шаг в отношении российских активов
9 мая, 2022 09:33
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Золотовалютные резервы РФ, которые были заморожены в рамках санкций, необходимо использовать для восстановления Украины. Такое предложение озвучил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметив, что подобный прецедент в этом году уже был.
«Я был бы очень за [изъятие средств РФ], потому что это очень логично», - заявил дипломат.
Боррель отметил, что аналогичная ситуация произошла с Афганистаном и дипломат не понимает, «почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских».
Ранее Соединённые Штаты использовали часть замороженных активов ЦБ Афганистана. Порядка 3,5 млрд принадлежащих афганцам долларов была пущено на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября.
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