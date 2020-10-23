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Политика
Как нужно действовать в условиях COVID-19 рассказал региональным властям Путин
23 октября, 2020 15:45
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Youtube / Новости на Первом Канале
В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин сообщил, что региональным властям стоит проявить аккуратность в вопросах введения новых ограничений из-за коронавируса.
«Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей", — цитирует президента ФБА «Экономика сегодня».
Путин отметил, что все вопросы должны находиться на постоянном контроле федеральных властей и в первую очередь необходимо обеспечивать безопасность граждан.
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