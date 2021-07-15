Как на войне: Александр Лукашенко разрешил военным подавлять массовые беспорядки
Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил поправки в закон «О чрезвычайном положении».
Согласно Конституции и данному закону, основанием для введения ЧП помимо стихийных бедствий и катастроф является возникновение беспорядков, которые сопровождаются насилием, в результате чего возникает опасность для жизни и здоровья белорусов, а также территориальной целостности и существования страны.
Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Этот пробел исправлен в документе, который подписал Лукашенко. К беспорядкам относятся вооруженный мятеж, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.
Поправки от главы государства расширяют круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счет включения в их число военизированных организаций.
Также из закона следует, что в случае возникновения ЧС может быть введен особый порядок работы СМИ, а доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям может быть ограничен, говорится на сайте главы государства.